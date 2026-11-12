Описание товара Наушники Realme Buds T200 White

Наушники Realme Buds T200 сочетают в себе превосходное качество звука, длительное время автономной работы, эффективное шумоподавление и стильный дизайн. Realme Buds T200 имеют сертификат "Hi-Res Gold Standard", гарантирующий исключительную чистоту звука. Благодаря протоколу передачи аудио высокого разрешения LDAC эти наушники поддерживают частоту дискретизации 96 кГц, глубину 24 бита и максимальный битрейт 990 кбит/с. Это означает, что каждая нота, от нежных гитарных струн до насыщенных тонов вокалиста, будет воспроизведена с потрясающей точностью. Вы услышите музыку такой, какой она должна была быть - с глубиной и деталями. С Realme Buds T200 беспокойство о батареях ушло в прошлое. Одной зарядки хватает на 10 часов непрерывного воспроизведения или разговоров, а если использовать зарядный чехол, который позволяет зарядить еще пять раз, то время автономной работы составит 50 часов. Этого достаточно, чтобы продержаться целую неделю на одном заряде, что делает эти наушники идеальными для путешествий, работы или ежедневных поездок. Благодаря технологии ANC (активное шумоподавление) наушники Realme Buds T200 эффективно блокируют нежелательные шумы, где бы вы ни находились - в оживленном метро или шумном офисе. Зона шумоподавления 32 дБ - это идеальный баланс между глушением отвлекающих факторов и комфортом, поэтому вы можете носить их в течение длительного времени без усталости. Встроенный алгоритм нейронной сети DNN обеспечивает четкое воспроизведение вашего голоса во время разговора. Благодаря четырех микрофонному шумоподавлению фоновые разговоры и помехи от ветра сводятся к минимуму, делая каждый разговор четким и без искажений. Большой 12.4-мм динамический драйвер обеспечивает глубокие басы, ровные средние и чистые высокие частоты. Композитная мембрана обеспечивает естественное и многослойное воспроизведение звука, независимо от того, слушаете ли вы вокал, фортепиано или ударные. Наденьте их, и вы мгновенно погрузитесь в музыку.