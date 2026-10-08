Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 950 руб.
В наличии
Код товара: 751288
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
62 950 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5
Описание товара Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY
Samsung QE43LS03HEUXPY — это 43-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления 60 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Модель имеет двухканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 43", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 59 890 руб.14973 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV S Mini LED 65 2026 L65MC-SRU темно-серый/чер...
-
В наличииЦена 60 210 руб.15053 руб. в СплитТелевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 61 020 руб.15255 руб. в СплитТелевизор QLED Digma 75" DM-LED75UQB31 Google TV Frameless Metal...
-
В наличииЦена 62 230 руб.15558 руб. в СплитТелевизор Samsung UE65U8000HUXPY 65" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 62 620 руб.15655 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A Pro 75 2026 (L75MB-APRU)
-
В наличииЦена 63 280 руб.15820 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000
-
В наличииЦена 63 410 руб.15853 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED75BU7011 75" 4K Ultra HD LED Smart Google...
-
В наличииЦена 63 680 руб.15920 руб. в СплитТелевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75" 4K Ultra HD Smart че...
-
В наличииЦена 63 680 руб.15920 руб. в СплитТелевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75" 4K ...
-
В наличииЦена 63 900 руб.15975 руб. в СплитТелевизор Hisense 65U7S 65" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 65 630 руб.16408 руб. в СплитТелевизор TCL 55A400 Pro 55"
-
В наличииЦена 66 010 руб.16503 руб. в СплитТелевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Египет
Samsung QE43LS03HEUXPY — это 43-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления 60 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Модель имеет двухканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 43", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 43", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 62950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY