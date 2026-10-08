Top.Mail.Ru
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 1
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 2
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 3
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 4
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 5
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 6
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 7
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 8
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 9
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 1
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 2
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 3
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 4
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 5
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 6
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 7
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 8
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 9
  • Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 950 руб. 
В наличии
Код товара: 751288
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY
62 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Египет
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY

Samsung QE43LS03HEUXPY — это 43-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления 60 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Модель имеет двухканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE43LS03HEUXPY — это 43-дюймовый 4K-телевизор серии The Frame на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления 60 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Модель имеет двухканальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и технологией отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE43LS03HEUXPY - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 62950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...