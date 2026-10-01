Телевизор HISENSE 55" QLED 4K UHD 55S7S
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Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 280 руб.
В наличии
Код товара: 750719
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68 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
36
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.85х0.15
Вес, кг.
24.6
Описание товара Телевизор HISENSE 55" QLED 4K UHD 55S7S
Hisense 55S7S — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с технологией QLED, матовым дисплеем Hi-Matte, яркостью 500 нит и контрастностью 5000:1. Модель сочетает в себе функции телевизора и художественной галереи: в режиме Art Mode на экране отображаются произведения искусства или ваши фотографии, а сменные магнитные рамки позволяют адаптировать внешний вид под интерьер. Датчик движения включает подсветку только при вашем присутствии. Технически модель оснащена 4K-разрешением с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR (Dolby Vision, HDR10+), аудиосистема 2.0.2 канала мощностью 36 Вт, четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой VRR и ALLM, двумя портами USB, Ethernet, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.4.
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Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
36
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Hisense 55S7S — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с технологией QLED, матовым дисплеем Hi-Matte, яркостью 500 нит и контрастностью 5000:1. Модель сочетает в себе функции телевизора и художественной галереи: в режиме Art Mode на экране отображаются произведения искусства или ваши фотографии, а сменные магнитные рамки позволяют адаптировать внешний вид под интерьер. Датчик движения включает подсветку только при вашем присутствии. Технически модель оснащена 4K-разрешением с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR (Dolby Vision, HDR10+), аудиосистема 2.0.2 канала мощностью 36 Вт, четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой VRR и ALLM, двумя портами USB, Ethernet, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.4.
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Телевизор HISENSE 55" QLED 4K UHD 55S7S - данный товар вы можете купить по цене 68280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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