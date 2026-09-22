Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75" 4K Ultra HD Smart черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75" 4K Ultra HD Smart черный/серый
Телевизор Skyworth — это новое поколение домашних развлечений с передовыми технологиями и стильным дизайном. Представляем модель 2025 года, которая сочетает в себе превосходное качество изображения и современные функции, делая просмотр комфортным и захватывающим. С диагональю 75 дюймов (190 см), Skyworth обеспечивает впечатляющее визуальное восприятие, которое подчеркивается великолепной технологией экрана QLED+. Изображение в разрешении 3840x2160 пикселей (4K UHD) гарантирует детализированную и насыщенную картинку. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность сцены, что особенно ценно при просмотре динамичных фильмов или спортивных трансляций. Телевизор построен на базе операционной системы Google TV, обеспечивающей плавный и интуитивно понятный интерфейс. Поддержка Smart TV открывает доступ к многочисленным онлайн-сервисам и приложениям, а наличие Wi-Fi позволяет легко и быстро подключиться к интернету. Skyworth поддерживает современные стандарты HDTV 2160p и оснащён цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, что гарантирует исключительное качество приёма сигнала. Вес устройства без подставки составляет 19,4 кг, что делает его удобным для крепления на стену с использованием стандарта VESA 400x200. Элегантный черный корпус телевизора добавит стиля в любой интерьер, а мощные возможности и высокое качество изображения обеспечат долгие часы удовольствия от просмотра.
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