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Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75" 4K Ultra HD Smart черный/серый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75" 4K Ultra HD Smart черный/серый

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Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 1
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 2
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 3
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 4
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 5
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 6
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 7
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 8
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 9
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 10
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 11
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 12
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 13
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 14
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 15
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 16
Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 1
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 2
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 3
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 4
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 5
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 6
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 7
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 8
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 9
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 10
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 11
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 12
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 13
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 14
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 15
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 16
  • Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75&quot; 4K Ultra HD Smart черный/серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730210
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео); стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.2х0.16
Вес, кг.
21.2

Описание товара Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75" 4K Ultra HD Smart черный/серый

Телевизор Skyworth — это новое поколение домашних развлечений с передовыми технологиями и стильным дизайном. Представляем модель 2025 года, которая сочетает в себе превосходное качество изображения и современные функции, делая просмотр комфортным и захватывающим. С диагональю 75 дюймов (190 см), Skyworth обеспечивает впечатляющее визуальное восприятие, которое подчеркивается великолепной технологией экрана QLED+. Изображение в разрешении 3840x2160 пикселей (4K UHD) гарантирует детализированную и насыщенную картинку. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность сцены, что особенно ценно при просмотре динамичных фильмов или спортивных трансляций. Телевизор построен на базе операционной системы Google TV, обеспечивающей плавный и интуитивно понятный интерфейс. Поддержка Smart TV открывает доступ к многочисленным онлайн-сервисам и приложениям, а наличие Wi-Fi позволяет легко и быстро подключиться к интернету. Skyworth поддерживает современные стандарты HDTV 2160p и оснащён цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, что гарантирует исключительное качество приёма сигнала. Вес устройства без подставки составляет 19,4 кг, что делает его удобным для крепления на стену с использованием стандарта VESA 400x200. Элегантный черный корпус телевизора добавит стиля в любой интерьер, а мощные возможности и высокое качество изображения обеспечат долгие часы удовольствия от просмотра.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 75X67H NEXO Mini-LED 75" 4K Ultra HD Smart черный/серый




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео); стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Skyworth — это новое поколение домашних развлечений с передовыми технологиями и стильным дизайном. Представляем модель 2025 года, которая сочетает в себе превосходное качество изображения и современные функции, делая просмотр комфортным и захватывающим. С диагональю 75 дюймов (190 см), Skyworth обеспечивает впечатляющее визуальное восприятие, которое подчеркивается великолепной технологией экрана QLED+. Изображение в разрешении 3840x2160 пикселей (4K UHD) гарантирует детализированную и насыщенную картинку. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность сцены, что особенно ценно при просмотре динамичных фильмов или спортивных трансляций. Телевизор построен на базе операционной системы Google TV, обеспечивающей плавный и интуитивно понятный интерфейс. Поддержка Smart TV открывает доступ к многочисленным онлайн-сервисам и приложениям, а наличие Wi-Fi позволяет легко и быстро подключиться к интернету. Skyworth поддерживает современные стандарты HDTV 2160p и оснащён цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, что гарантирует исключительное качество приёма сигнала. Вес устройства без подставки составляет 19,4 кг, что делает его удобным для крепления на стену с использованием стандарта VESA 400x200. Элегантный черный корпус телевизора добавит стиля в любой интерьер, а мощные возможности и высокое качество изображения обеспечат долгие часы удовольствия от просмотра.
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Отзывы


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