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Телевизор Hisense 55U7S PRO 55" Ultra HD Mini LED 4K купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 55U7S PRO 55" Ultra HD Mini LED 4K

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Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 1
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 2
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 3
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 4
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 5
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 6
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 7
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 8
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 9
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 10
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 11
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 12
Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 1
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 2
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 3
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 4
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 5
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 6
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 7
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 8
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 9
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 10
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 11
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 12
  • Телевизор Hisense 55U7S PR 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 390 руб. 
Начислим 983 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737509
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hisense 55U7S PRO 55" Ultra HD Mini LED 4K
61 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.84х0.15
Вес, кг.
22

Описание товара Телевизор Hisense 55U7S PRO 55" Ultra HD Mini LED 4K

Hisense 55U7S PRO — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с MiniLED-подсветкой и 512 локальными зонами затемнения, ADS-матрицей, яркостью до 2000 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом 95% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 165 Гц (с ускорением до 330 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема 2.1.2 с настройкой от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 55U7S PRO 55" Ultra HD Mini LED 4K




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 55U7S PRO — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с MiniLED-подсветкой и 512 локальными зонами затемнения, ADS-матрицей, яркостью до 2000 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом 95% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 165 Гц (с ускорением до 330 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема 2.1.2 с настройкой от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 55U7S PRO 55" Ultra HD Mini LED 4K – стоимость товара 61390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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