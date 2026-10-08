Телевизор TCL 65" 65C6K QD-Mini LED Frameless черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор TCL 65" 65C6K QD-Mini LED Frameless черный
? TCL C6K Premium QD-MiniLED TV — Совершенство в каждой детали Изысканный телевизор нового поколения, сочетающий лучшие инновации в области изображения и дизайна. ? Передовая Mini LED технология QD-Mini LED от TCL объединяет преимущества QLED и OLED: пиксельная точность подсветки, контрастность, расширенный цветовой охват, высокая яркость и увеличенный срок службы. ? Точное управление подсветкой Halo Control Инновационная технология управления светом от источника до изображения полностью устраняет эффект ореолов, обеспечивая исключительную четкость и глубину картинки. ? Мощные светодиодные чипы Новые мощные чипы обеспечивают увеличение яркости на 53,8% и повышение энергоэффективности на 10%, создавая яркие и естественные сцены. ? Сверхплотные микро-линзы Собственная технология микро-линз TCL улучшает равномерность подсветки на 143% и на 18,7% повышает контроль ореолов. ? Тонкий корпус с технологией Micro-OD Минимальная толщина корпуса благодаря усовершенствованной оптической технологии Mini LED без ущерба для качества изображения. ? Динамический алгоритм освещения Интеллектуальная оптимизация света и тени для создания реалистичных сцен в SDR и HDR контенте. ? Мгновенный отклик Transient Response Четкое изображение без размытости даже в динамичных сценах благодаря мгновенной реакции подсветки. ? Точная регулировка света с Bidirectional 23 bit Сверхточный контроль яркости и цветовой температуры делает изображение более живым и насыщенным. ? Панель HVA с ультравысоким контрастом Технология HVA обеспечивает нативный контраст до 7000:1, увеличивая чёткость деталей и снижая отражение света. ? Точное локальное затемнение до 512 зон Углубленные чёрные оттенки и усиленная яркость благодаря точному управлению отдельными зонами подсветки. ? Высокая яркость HDR Даже при ярком солнечном свете изображения остаются чёткими и насыщенными, сохраняя детали в светлых и тёмных участках сцены. ? Технология QLED Более миллиарда оттенков с использованием инновационных квантовых кристаллов и бионной оптимизации цвета для сверхреалистичной передачи красок. ? Эффективная панель HVA Высокая контрастность, широкий угол обзора свыше 178° и энергоэффективность обеспечивают яркое, чёткое изображение из любой точки комнаты. ? Частота обновления 144 Гц Поддержка 4K 144Hz от источника до дисплея обеспечивает сверхплавное и чёткое отображение динамичных сцен без артефактов. ? Процессор AiPQ Pro Умный чипсет с алгоритмами Ai Contrast, Ai Color, Ai Clarity, Ai Motion, Ai HDR и Ai Scene адаптирует картинку к окружающей обстановке и источнику сигнала. ? Авторитетная сертификация качества изображения Телевизор сертифицирован для обеспечения наилучшего визуального опыта. ? Погружение в звук с DTS Virtual:X и Dolby Atmos Виртуальный трёхмерный звук и кинотеатральное качество аудио обеспечивают полное погружение в контент. ? Игровой центр TCL Game Master Профессиональный игровой опыт благодаря поддержке AMD FreeSync Premium Pro, Gamebar, Superwide Gameview и HDMI 2.1. ? Google TV Индивидуальные рекомендации фильмов и шоу на основе ваших предпочтений на одной удобной платформе. ? Голосовой помощник Hey Google Получайте ответы, управляйте устройствами умного дома и наслаждайтесь интеллектуальными возможностями с помощью голосовых команд. ? Видеосвязь через Google Meet Простая организация видеозвонков прямо на большом экране телевизора. ? Безопасный детский профиль Создайте безопасное цифровое пространство для детей с соответствующим возрасту контентом. ? Галерея искусства Art Gallery Преобразите свой интерьер, превратив телевизор в персональную художественную галерею с шедеврами мирового искусства. ? Искусство AI Art Более 100 000 заранее сгенерированных ИИ-изображений различных стилей — персонализируйте ваш экран за секунды. ? Режим Ambient Mode Создайте атмосферу отдыха с живописными пейзажами и природными звуками прямо у себя дома. ? Энергосберегающий режим Интеллектуальное управление яркостью и динамическая адаптация освещения для снижения энергопотребления. ? Быстрая настройка Quick Settings Настройте удобный доступ к часто используемым функциям, оптимизируя работу с телевизором. ? Ультратонкий дизайн Элегантный корпус толщиной менее 60 мм гармонично впишется в любой интерьер, подчеркивая эстетику вашего пространства.
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