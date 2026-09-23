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Телевизор LG 65QNED85B 65" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 65QNED85B 65" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026

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Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 1
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 2
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 3
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 4
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 5
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 6
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 7
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 8
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 9
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 10
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 11
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 12
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 13
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 14
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 15
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 16
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 17
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 18
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 19
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 20
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 21
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 22
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 23
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 24
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 25
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 26
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 27
Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 1
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 2
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 3
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 4
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 5
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  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 7
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 8
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 9
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 10
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 11
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 12
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 13
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 14
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 15
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 16
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 17
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 18
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 19
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 20
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 21
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 22
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 23
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 24
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 25
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 26
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 27
  • Телевизор LG 65QNED85B 65&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737496
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMIx4,USBx2,цифровой вход S/PDIF,Ethernet-LAN RJ-45
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.97х0.17
Вес, кг.
28.8

Описание товара Телевизор LG 65QNED85B 65" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026

LG 65QNED85B6C — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG 65QNED85B 65" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMIx4,USBx2,цифровой вход S/PDIF,Ethernet-LAN RJ-45
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Китай
Описание
LG 65QNED85B6C — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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