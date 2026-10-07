Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный
7 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.3x28.1x39.4см
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный

Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный



Теги товара: 900 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.3x28.1x39.4см
Описание
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный


Теги товара: 900 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW1625 25л. 900Вт черный - по цене 7720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...