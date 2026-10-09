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Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый

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Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 1
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 2
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 3
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 4
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 5
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 6
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 7
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 8
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 9
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 10
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 11
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 12
Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
серый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 1
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 2
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 3
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 4
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 5
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 6
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 7
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 8
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 9
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 10
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 11
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 12
  • Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый
7 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
серый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
440x260x346 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х29
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый

Микроволновая печь Gorenje MO20A3T4 серого цвета подходит для разморозки продуктов, а также приготовления и разогрева блюд. Внутри есть поворотный стол диаметром 25.5, который обеспечивает равномерный нагрев пищи. Внутреннее покрытие из эмалированной стали легко очищается от загрязнений. Печь Gorenje MO20A3T4 имеет 5 уровней мощности и 2 автоматические программы. Для управления режимами предусмотрен дисплей и поворотные механизмы. Также модель оснащена таймером, который можно завести максимум на 95 минут. О завершении работы прибора сообщает звуковой сигнал. Микроволновая печь имеет навесную дверцу, которая открывается в левую сторону с помощью кнопки. От использования детьми и использования устройства с открытой дверцей предусмотрена защита.



Теги товара: 700 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый




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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
серый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
440x260x346 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Gorenje MO20A3T4 серого цвета подходит для разморозки продуктов, а также приготовления и разогрева блюд. Внутри есть поворотный стол диаметром 25.5, который обеспечивает равномерный нагрев пищи. Внутреннее покрытие из эмалированной стали легко очищается от загрязнений. Печь Gorenje MO20A3T4 имеет 5 уровней мощности и 2 автоматические программы. Для управления режимами предусмотрен дисплей и поворотные механизмы. Также модель оснащена таймером, который можно завести максимум на 95 минут. О завершении работы прибора сообщает звуковой сигнал. Микроволновая печь имеет навесную дверцу, которая открывается в левую сторону с помощью кнопки. От использования детьми и использования устройства с открытой дверцей предусмотрена защита.


Теги товара: 700 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь Gorenje MO20A3T4 20л. 700Вт серый - этот товар вы можете купить по цене 7990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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