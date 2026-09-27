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Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка

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Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка - фото 1
Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка - фото 2
Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gillan
Альбом (сингл)
Double Trouble
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка - фото 1
  • Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка - фото 2
  • Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Demon Records
Barcode
[5014797895133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gillan
Альбом (сингл)
Double Trouble
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I'll Rip Your Spine Out, Restless, Men Of War, Sunbeam, Nightmare, Hadely Bop Bop, Life Goes On, Born To Kill, Intro, No Laughing In Heaven, No Easy Way, Trouble, Mutually Assured Destruction, If You Believe Me, New Orleans
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка

Британский рок-музыкант, вокалист и автор текстов песен. Наиболее известен как участник группы Deep Purple. Гиллан также исполнил партию Иисуса в оригинальной версии рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» Э. Уэббера и Т. Райса и пел в течение года в Black Sabbath.

Tracklist

  1. I'll Rip Your Spine Out
  2. Restless
  3. Men Of War
  4. Sunbeam
  5. Nightmare
  6. Hadely Bop Bop
  7. Life Goes On
  8. Born To Kill
  9. Intro
  10. No Laughing In Heaven
  11. No Easy Way
  12. Trouble
  13. Mutually Assured Destruction
  14. If You Believe Me
  15. New Orleans

Отзывы о товаре Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Demon Records
Barcode
[5014797895133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gillan
Альбом (сингл)
Double Trouble
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I'll Rip Your Spine Out, Restless, Men Of War, Sunbeam, Nightmare, Hadely Bop Bop, Life Goes On, Born To Kill, Intro, No Laughing In Heaven, No Easy Way, Trouble, Mutually Assured Destruction, If You Believe Me, New Orleans
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Британский рок-музыкант, вокалист и автор текстов песен. Наиболее известен как участник группы Deep Purple. Гиллан также исполнил партию Иисуса в оригинальной версии рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» Э. Уэббера и Т. Райса и пел в течение года в Black Sabbath.

Tracklist

  1. I'll Rip Your Spine Out
  2. Restless
  3. Men Of War
  4. Sunbeam
  5. Nightmare
  6. Hadely Bop Bop
  7. Life Goes On
  8. Born To Kill
  9. Intro
  10. No Laughing In Heaven
  11. No Easy Way
  12. Trouble
  13. Mutually Assured Destruction
  14. If You Believe Me
  15. New Orleans
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gillan - Double Trouble (2Lp) (5014797895133) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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