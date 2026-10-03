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Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 3
Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 4
Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
The Prisoner
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 4
  • Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508470684]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
The Prisoner
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка

Track List

A1I Have A Dream10:55
A2The Prisoner7:55
B1Firewater7:30
B2He Who Lives In Fear6:50
B3Promise Of The Sun7:50

Отзывы о товаре Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508470684]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
The Prisoner
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I Have A Dream10:55
A2The Prisoner7:55
B1Firewater7:30
B2He Who Lives In Fear6:50
B3Promise Of The Sun7:50
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (0602508470684) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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