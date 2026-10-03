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Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка

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Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка - фото 1
Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка - фото 2
Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Origins
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка - фото 1
  • Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка - фото 2
  • Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402261
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Imagine Dragons
filter_none Товар входит в коллекцию Imagine Dragons

Коллекция Imagine Dragons


Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602577167959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Origins
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Natural, Boomerang, Machine, Cool Out, Bad Liar, West Coast, Zero, Bullet in a Gun, Digital, Only, Stuck, Love, Birds, Burn Out, Real Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка

Track List

A1Natural
A2Boomerang
A3Machine
A4Cool Out
B1Bad Liar
B2West Coast
B3Zero
B4Bullet In A Gun
C1Digital
C2Only
C3Stuck
C4Love
D1Birds
D2Burn Out
D3Real Life



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602577167959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Imagine Dragons
Альбом (сингл)
Origins
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Natural, Boomerang, Machine, Cool Out, Bad Liar, West Coast, Zero, Bullet in a Gun, Digital, Only, Stuck, Love, Birds, Burn Out, Real Life
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Natural
A2Boomerang
A3Machine
A4Cool Out
B1Bad Liar
B2West Coast
B3Zero
B4Bullet In A Gun
C1Digital
C2Only
C3Stuck
C4Love
D1Birds
D2Burn Out
D3Real Life


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Imagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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