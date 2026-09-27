Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка
"Ночь Короче Дня" - ремастированное переиздание студийного альбома группы Ария, первоначально выпушенного в 1995 году. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.Большая часть текстов группы написана Маргаритой Пушкиной, а музыки - Виталием Дубининым и основателем группы Владимиром Холстининым.
Треклист
- Рабство Иллюзий
- Паранойя
- Ангельская Пыль
- Уходи, И Не Возвращайся
- Король Дороги
- Возьми Моё Сердце
- Зверь
- Дух Войны
- Ночь Короче Дня
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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"Ночь Короче Дня" - ремастированное переиздание студийного альбома группы Ария, первоначально выпушенного в 1995 году. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.Большая часть текстов группы написана Маргаритой Пушкиной, а музыки - Виталием Дубининым и основателем группы Владимиром Холстининым.
Треклист
- Рабство Иллюзий
- Паранойя
- Ангельская Пыль
- Уходи, И Не Возвращайся
- Король Дороги
- Возьми Моё Сердце
- Зверь
- Дух Войны
- Ночь Короче Дня
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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