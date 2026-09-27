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Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка

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Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Родом Ниоткуда
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Родом Ниоткуда
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Я невидим, Интересно, Нет берегов, Романс, Это он, Стоя на этой лестнице (вспоминая «Led Zeppelin»), Дай себя сорвать, Всё остальное — дым
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.

Треклист

  1. Я невидим
  2. Интересно
  3. Нет берегов
  4. Романс
  5. Это он
  6. Стоя на этой лестнице (вспоминая «Led Zeppelin»)
  7. Дай себя сорвать
  8. Всё остальное — дым

Отзывы о товаре Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Родом Ниоткуда
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Я невидим, Интересно, Нет берегов, Романс, Это он, Стоя на этой лестнице (вспоминая «Led Zeppelin»), Дай себя сорвать, Всё остальное — дым
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.

Треклист

  1. Я невидим
  2. Интересно
  3. Нет берегов
  4. Романс
  5. Это он
  6. Стоя на этой лестнице (вспоминая «Led Zeppelin»)
  7. Дай себя сорвать
  8. Всё остальное — дым
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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