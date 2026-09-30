Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка
Франк Дюваль – известный немецкий композитор, дирижер, музыкальный продюсер, автор песен и певец. Его творческая карьера в 1980-е годы ознаменовалась выпуском нескольких саундтреков и сольных альбомов. Тексты для многих его песен были написаны в соавторстве с супругой Калиной Малойер. Особую популярность Дювалю принесли синглы, вошедшие в немецкие чарты: "Angel of Mine" (1981, первое место), "Ways" (1983), "Lovers Will Survive" (1986) и "When You Were Mine" (1987).
Tracklist
- Touch My Soul (To Sai Baba)
- Avedana (Instrumental)
- Life Will Go On
- He Came From Space
- And At The End Of Every Street
- Children Of Our Time
- And One Day
- Closer To Heaven
- Help Me
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Франк Дюваль – известный немецкий композитор, дирижер, музыкальный продюсер, автор песен и певец. Его творческая карьера в 1980-е годы ознаменовалась выпуском нескольких саундтреков и сольных альбомов. Тексты для многих его песен были написаны в соавторстве с супругой Калиной Малойер. Особую популярность Дювалю принесли синглы, вошедшие в немецкие чарты: "Angel of Mine" (1981, первое место), "Ways" (1983), "Lovers Will Survive" (1986) и "When You Were Mine" (1987).
Tracklist
- Touch My Soul (To Sai Baba)
- Avedana (Instrumental)
- Life Will Go On
- He Came From Space
- And At The End Of Every Street
- Children Of Our Time
- And One Day
- Closer To Heaven
- Help Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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