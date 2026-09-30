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Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка

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Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка - фото 1
Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка - фото 2
Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка - фото 3
Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Soli
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка - фото 1
  • Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка - фото 2
  • Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка - фото 3
  • Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750381
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Soli
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Soli, People, Pay, Pay, Pay, Io E Te, Amore No, Non ?, Stivali E Colbacco, Medley
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка

«Soli» — девятнадцатый студийный альбом Адриано Челентано, выпущенный в 1979 году на собственном лейбле артиста, Clan Celentano. Пластинка имела значительный коммерческий успех: она заняла вторую строчку в итальянском хит-параде, не покидая топ-10 на протяжении 24 недель. Одноименный заглавный трек также получил широкое признание, возглавляя национальный чарт Италии пять недель подряд. Альбом получил международное распространение, выйдя в ряде европейских стран, включая Францию, Германию, Испанию и СССР.

Tracklist

  1. Soli
  2. People
  3. Pay, Pay, Pay
  4. Io E Te
  5. Amore No
  6. Non ?
  7. Stivali E Colbacco
  8. Medley

Отзывы о товаре Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Soli
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Soli, People, Pay, Pay, Pay, Io E Te, Amore No, Non ?, Stivali E Colbacco, Medley
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

«Soli» — девятнадцатый студийный альбом Адриано Челентано, выпущенный в 1979 году на собственном лейбле артиста, Clan Celentano. Пластинка имела значительный коммерческий успех: она заняла вторую строчку в итальянском хит-параде, не покидая топ-10 на протяжении 24 недель. Одноименный заглавный трек также получил широкое признание, возглавляя национальный чарт Италии пять недель подряд. Альбом получил международное распространение, выйдя в ряде европейских стран, включая Францию, Германию, Испанию и СССР.

Tracklist

  1. Soli
  2. People
  3. Pay, Pay, Pay
  4. Io E Te
  5. Amore No
  6. Non ?
  7. Stivali E Colbacco
  8. Medley
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Adriano Celentano - Soli (4409514302284) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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