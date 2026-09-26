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Конвектор электрический ENGY EN-500 mini купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический ENGY EN-500 mini

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Конвектор электрический ENGY EN-500 mini - фото 1
Конвектор электрический ENGY EN-500 mini - фото 2
Конвектор электрический ENGY EN-500 mini - фото 3
Конвектор электрический ENGY EN-500 mini - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический ENGY EN-500 mini - фото 1
  • Конвектор электрический ENGY EN-500 mini - фото 2
  • Конвектор электрический ENGY EN-500 mini - фото 3
  • Конвектор электрический ENGY EN-500 mini - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750300
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
ножки, инструкция
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический ENGY EN-500 mini

Конвекторы Engy — практичное решение для комфортного обогрева с возможностью выбрать удобный способ установки. Модель можно разместить на полу или закрепить на стене, а колёса для транспортировки позволяют легко перемещать конвектор при необходимости. Механический термостат и регулировка температуры помогают настроить подходящий уровень тепла. Влагозащита расширяет возможности использования, а подключение к сети 220–230 В делает конвектор удобным для повседневной эксплуатации.



Теги товара: энергосберегающие

Отзывы о товаре Конвектор электрический ENGY EN-500 mini




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
ножки, инструкция
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвекторы Engy — практичное решение для комфортного обогрева с возможностью выбрать удобный способ установки. Модель можно разместить на полу или закрепить на стене, а колёса для транспортировки позволяют легко перемещать конвектор при необходимости. Механический термостат и регулировка температуры помогают настроить подходящий уровень тепла. Влагозащита расширяет возможности использования, а подключение к сети 220–230 В делает конвектор удобным для повседневной эксплуатации.


Теги товара: энергосберегающие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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