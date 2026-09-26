Top.Mail.Ru
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор Royal Clima REC-AE1000M

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 1
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 2
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 3
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 4
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 5
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 6
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 7
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 8
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 9
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 10
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 11
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 12
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 13
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 1
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 2
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 3
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 4
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 5
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 6
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 7
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 8
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 9
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 10
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 11
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 12
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 13
  • Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Royal Clima REC-AE1000M
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
электрический конвектор, комплект ножек с креплениями, комплект для настенного монтажа, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
3.7

Описание товара Конвектор Royal Clima REC-AE1000M

Электрический конвектор REC-AE1000M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.

Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-AE1000M




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
электрический конвектор, комплект ножек с креплениями, комплект для настенного монтажа, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор REC-AE1000M отличаются повышенной прочностью корпуса. Помимо встроенной защиты от перегрева, в приборе реализована система защиты от опрокидывания. Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Прибор обладает устойчивой конструкцией на колёсах. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования. Возможна установка прибора на стену, все необходимое уже входит в комплектацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Royal Clima REC-AE1000M - стоимость товара 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...