Top.Mail.Ru
Конвектор Royal Clima REC-A1500M купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор Royal Clima REC-A1500M

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор EC-A1500M - фото 1
Конвектор EC-A1500M - фото 2
Конвектор EC-A1500M - фото 3
Конвектор EC-A1500M - фото 4
Конвектор EC-A1500M - фото 5
Конвектор EC-A1500M - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор EC-A1500M - фото 1
  • Конвектор EC-A1500M - фото 2
  • Конвектор EC-A1500M - фото 3
  • Конвектор EC-A1500M - фото 4
  • Конвектор EC-A1500M - фото 5
  • Конвектор EC-A1500M - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 890 руб.  3 990 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643674
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор Royal Clima REC-A1500M
2 890 руб. -28%
3 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, комплект ножек, комплект креплений к стене, инструкция
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Конвектор Royal Clima REC-A1500M

Серия конвекторов ATRI Meccanico - сочетание надёжной конструкции прибора, мощного монолитного нагревательного элемента и системы безопасной эксплуатации. высокоэффективный нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Универсальная установка. Обогреватели ATRI Meccanico обладают устойчивой конструкцией на ножках. Конвектор можно установить на стену, в комплектацию входит специальный крепеж для настенного монтажа. Система безопасной эксплуатации Security Project – функция отключения конвектора при отклонении от вертикали сверх нормы с помощью специального датчика, гарантируя полную безопасность пользователя. Также обогреватель оснащен функцией защиты от перегрева. Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Эксклюзивная конструкция воздухораздаточной решетки увеличенной площади обеспечивает равномерный обогрев помещения без образования холодных зон. Функция «рестарт» Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-A1500M

Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Греют хорошо, но при первом включении загоняли,как новые паяльники. Совет: прожигать их на открытом воздухе. В помещении долго воняет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор за эти деньги! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный обогреватель, работает отлично, отапливаем дачу ни капельки ни уступает дорогому, спасибо.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, комплект ножек, комплект креплений к стене, инструкция
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конвекторов ATRI Meccanico - сочетание надёжной конструкции прибора, мощного монолитного нагревательного элемента и системы безопасной эксплуатации. высокоэффективный нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Универсальная установка. Обогреватели ATRI Meccanico обладают устойчивой конструкцией на ножках. Конвектор можно установить на стену, в комплектацию входит специальный крепеж для настенного монтажа. Система безопасной эксплуатации Security Project – функция отключения конвектора при отклонении от вертикали сверх нормы с помощью специального датчика, гарантируя полную безопасность пользователя. Также обогреватель оснащен функцией защиты от перегрева. Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Эксклюзивная конструкция воздухораздаточной решетки увеличенной площади обеспечивает равномерный обогрев помещения без образования холодных зон. Функция «рестарт» Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования.


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Греют хорошо, но при первом включении загоняли,как новые паяльники. Совет: прожигать их на открытом воздухе. В помещении долго воняет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный конвектор за эти деньги! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный обогреватель, работает отлично, отапливаем дачу ни капельки ни уступает дорогому, спасибо.


Конвектор Royal Clima REC-A1500M - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...