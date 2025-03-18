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Конвектор Royal Clima REC-A1000M купить с доставкой в Москве
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Конвектор Royal Clima REC-A1000M

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Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 1
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 2
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 3
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 4
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 5
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 6
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 7
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 8
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 9
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 10
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 11
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 12
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 13
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 14
Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 1
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 2
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 3
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 4
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 5
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 6
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 7
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 8
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 9
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 10
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 11
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 12
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 13
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 14
  • Конвектор Royal Clima REC-A1000M - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
2 790 руб.  3 190 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643673
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Загружаем...
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Конвектор Royal Clima REC-A1000M
2 790 руб. -13%
3 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, комплект ножек, комплект креплений к стене, инструкция
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
3.7

Описание товара Конвектор Royal Clima REC-A1000M

Серия конвекторов ATRI Meccanico - сочетание надёжной конструкции прибора, мощного монолитного нагревательного элемента и системы безопасной эксплуатации. высокоэффективный нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Универсальная установка. Обогреватели ATRI Meccanico обладают устойчивой конструкцией на ножках. Конвектор можно установить на стену, в комплектацию входит специальный крепеж для настенного монтажа. Система безопасной эксплуатации Security Project – функция отключения конвектора при отклонении от вертикали сверх нормы с помощью специального датчика, гарантируя полную безопасность пользователя. Также обогреватель оснащен функцией защиты от перегрева. Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Эксклюзивная конструкция воздухораздаточной решетки увеличенной площади обеспечивает равномерный обогрев помещения без образования холодных зон. Функция «рестарт» Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования.

Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-A1000M

Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В принципе если придираться, то только к кручёным саморезам в верхней части обогревателя. Ну может быть ещё к непривычной работе защитного устройства, отключающего конвектор при наклоне свыше 45°. Но скорее всего в отношении датчика - это уже придирки. Посмотрим как будет греть - тогда и дополню отзыв. А пока - 5! Доставка — быстрая, цена — низкая, комплектация — полная (до этого заказывал у другого продавца - пришёл с вмятиной, без ножек и без паспорта, да ещё и с вмятиной, и дороже на 700₽ - отказался)!



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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Конвекторы
Комплектация
конвектор, комплект ножек, комплект креплений к стене, инструкция
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конвекторов ATRI Meccanico - сочетание надёжной конструкции прибора, мощного монолитного нагревательного элемента и системы безопасной эксплуатации. высокоэффективный нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Универсальная установка. Обогреватели ATRI Meccanico обладают устойчивой конструкцией на ножках. Конвектор можно установить на стену, в комплектацию входит специальный крепеж для настенного монтажа. Система безопасной эксплуатации Security Project – функция отключения конвектора при отклонении от вертикали сверх нормы с помощью специального датчика, гарантируя полную безопасность пользователя. Также обогреватель оснащен функцией защиты от перегрева. Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Эксклюзивная конструкция воздухораздаточной решетки увеличенной площади обеспечивает равномерный обогрев помещения без образования холодных зон. Функция «рестарт» Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В принципе если придираться, то только к кручёным саморезам в верхней части обогревателя. Ну может быть ещё к непривычной работе защитного устройства, отключающего конвектор при наклоне свыше 45°. Но скорее всего в отношении датчика - это уже придирки. Посмотрим как будет греть - тогда и дополню отзыв. А пока - 5! Доставка — быстрая, цена — низкая, комплектация — полная (до этого заказывал у другого продавца - пришёл с вмятиной, без ножек и без паспорта, да ещё и с вмятиной, и дороже на 700₽ - отказался)!


Конвектор Royal Clima REC-A1000M - по цене 2790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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