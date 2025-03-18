Конвектор Royal Clima REC-A1000M
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конвектор Royal Clima REC-A1000M
Серия конвекторов ATRI Meccanico - сочетание надёжной конструкции прибора, мощного монолитного нагревательного элемента и системы безопасной эксплуатации. высокоэффективный нагревательный элемент быстро обогреет помещение до комфортной температуры. Универсальная установка. Обогреватели ATRI Meccanico обладают устойчивой конструкцией на ножках. Конвектор можно установить на стену, в комплектацию входит специальный крепеж для настенного монтажа. Система безопасной эксплуатации Security Project – функция отключения конвектора при отклонении от вертикали сверх нормы с помощью специального датчика, гарантируя полную безопасность пользователя. Также обогреватель оснащен функцией защиты от перегрева. Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Эксклюзивная конструкция воздухораздаточной решетки увеличенной площади обеспечивает равномерный обогрев помещения без образования холодных зон. Функция «рестарт» Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек. Механическая панель управления конвектора расположена на боковой части для комфортного и удобного использования.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитЭлектрический конвектор STEHER Е SCE-1000, серия 1 кВт
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитКонвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, ...
-
В наличииЦена 2 770 руб. 3 920 руб.693 руб. в СплитКонвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитЭлектрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-AE1000M
-
В наличииЦена 2 790 руб. 3 490 руб.698 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR1000M
-
В наличииЦена 2 840 руб. 4 150 руб.710 руб. в СплитТермостат цифровой BALLU BDT-2
-
В наличииЦена 2 840 руб. 7 600 руб.710 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000
-
В наличииЦена 2 890 руб. 3 990 руб.723 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-A1500M
-
В наличииЦена 2 890 руб. 3 490 руб.723 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-AE1500M
-
В наличииЦена 2 890 руб. 4 190 руб.723 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR1500M
-
В наличииЦена 2 900 руб. 4 330 руб.725 руб. в СплитКонвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кр...
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Достоинства:
Комментарий:
В принципе если придираться, то только к кручёным саморезам в верхней части обогревателя. Ну может быть ещё к непривычной работе защитного устройства, отключающего конвектор при наклоне свыше 45°. Но скорее всего в отношении датчика - это уже придирки. Посмотрим как будет греть - тогда и дополню отзыв. А пока - 5! Доставка — быстрая, цена — низкая, комплектация — полная (до этого заказывал у другого продавца - пришёл с вмятиной, без ножек и без паспорта, да ещё и с вмятиной, и дороже на 700₽ - отказался)!
Отзывы о товаре Конвектор Royal Clima REC-A1000M
Достоинства:
Комментарий:
В принципе если придираться, то только к кручёным саморезам в верхней части обогревателя. Ну может быть ещё к непривычной работе защитного устройства, отключающего конвектор при наклоне свыше 45°. Но скорее всего в отношении датчика - это уже придирки. Посмотрим как будет греть - тогда и дополню отзыв. А пока - 5! Доставка — быстрая, цена — низкая, комплектация — полная (до этого заказывал у другого продавца - пришёл с вмятиной, без ножек и без паспорта, да ещё и с вмятиной, и дороже на 700₽ - отказался)!