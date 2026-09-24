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Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M купить с доставкой в Москве
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Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M

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Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M - фото 1
Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M - фото 2
Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M - фото 3
Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M - фото 1
  • Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M - фото 2
  • Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M - фото 3
  • Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 840 руб.  2 730 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678876
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M
1 840 руб. -33%
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х10
Вес, г.
350

Описание товара Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M

Точный механический блок управления с интуитивно-понятным интерфейсом. Два режима нагрева

Отзывы о товаре Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Точный механический блок управления с интуитивно-понятным интерфейсом. Два режима нагрева
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок управления Transformer Mechanic Ballu BCT/EVU-3M - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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