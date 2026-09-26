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Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic

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Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 1
Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 2
Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 3
Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 4
Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 1
  • Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 2
  • Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 3
  • Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 4
  • Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750299
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м2
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic

Конвектор Engy — практичное решение для напольного размещения. При весе всего 2,48 кг он остаётся лёгким и удобным для перемещения между комнатами. Механический термостат и регулировка температуры позволяют настроить комфортный уровень тепла, а встроенный таймер помогает организовать работу прибора по времени. Для подключения используется напряжение 230 В.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Конвектор электрический ENGY EN-2000AT classic




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м2
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Engy — практичное решение для напольного размещения. При весе всего 2,48 кг он остаётся лёгким и удобным для перемещения между комнатами. Механический термостат и регулировка температуры позволяют настроить комфортный уровень тепла, а встроенный таймер помогает организовать работу прибора по времени. Для подключения используется напряжение 230 В.


Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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