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Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE

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Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE - фото 1
Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE - фото 2
Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE - фото 3
Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE - фото 1
  • Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE - фото 2
  • Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE - фото 3
  • Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750293
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Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE

Конвектор Leonord LE-21-2000XE - это современное устройство для эффективного обогрева помещений площадью до 25 м?. Модель оснащена монолитным Х-образным нагревательным элементом, который обеспечивает быстрое и равномерное распространение тепла по комнате. Потребляемая мощность составляет 2000 Вт, что позволяет экономично использовать электроэнергию при высоком уровне теплоотдачи. Данный конвектор отличается наличием электронного управления и встроенного термостата, благодаря чему можно легко поддерживать комфортную температуру в помещении. Для удобства пользователя предусмотрен таймер с возможностью установки до 24 часов, а также информативный дисплей, отображающий текущие настройки и параметры работы. Устройство поддерживает настенный и напольный способы установки, а также оснащено колесами для легкого перемещения. Корпус конвектора выполнен в белом цвете и обладает степенью влагозащиты IP24, что делает его безопасным для эксплуатации во влажных помещениях, таких как ванные комнаты. Для дополнительной безопасности предусмотрены защита от детей и функция автоотключения при опрокидывании. Компактные размеры (ширина 83 см, глубина 11.3 см, высота 40 см без ножек) и современный дизайн позволяют легко вписать Leonord LE-21-2000XE в любой интерьер. Продукт произведен в Китае и оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного и безопасного обогрева вашего дома.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, упаковка
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Leonord LE-21-2000XE - это современное устройство для эффективного обогрева помещений площадью до 25 м?. Модель оснащена монолитным Х-образным нагревательным элементом, который обеспечивает быстрое и равномерное распространение тепла по комнате. Потребляемая мощность составляет 2000 Вт, что позволяет экономично использовать электроэнергию при высоком уровне теплоотдачи. Данный конвектор отличается наличием электронного управления и встроенного термостата, благодаря чему можно легко поддерживать комфортную температуру в помещении. Для удобства пользователя предусмотрен таймер с возможностью установки до 24 часов, а также информативный дисплей, отображающий текущие настройки и параметры работы. Устройство поддерживает настенный и напольный способы установки, а также оснащено колесами для легкого перемещения. Корпус конвектора выполнен в белом цвете и обладает степенью влагозащиты IP24, что делает его безопасным для эксплуатации во влажных помещениях, таких как ванные комнаты. Для дополнительной безопасности предусмотрены защита от детей и функция автоотключения при опрокидывании. Компактные размеры (ширина 83 см, глубина 11.3 см, высота 40 см без ножек) и современный дизайн позволяют легко вписать Leonord LE-21-2000XE в любой интерьер. Продукт произведен в Китае и оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного и безопасного обогрева вашего дома.
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Доставка
Отзывы


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