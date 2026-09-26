Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE
Конвектор Leonord LE-21-2000XE - это современное устройство для эффективного обогрева помещений площадью до 25 м?. Модель оснащена монолитным Х-образным нагревательным элементом, который обеспечивает быстрое и равномерное распространение тепла по комнате. Потребляемая мощность составляет 2000 Вт, что позволяет экономично использовать электроэнергию при высоком уровне теплоотдачи. Данный конвектор отличается наличием электронного управления и встроенного термостата, благодаря чему можно легко поддерживать комфортную температуру в помещении. Для удобства пользователя предусмотрен таймер с возможностью установки до 24 часов, а также информативный дисплей, отображающий текущие настройки и параметры работы. Устройство поддерживает настенный и напольный способы установки, а также оснащено колесами для легкого перемещения. Корпус конвектора выполнен в белом цвете и обладает степенью влагозащиты IP24, что делает его безопасным для эксплуатации во влажных помещениях, таких как ванные комнаты. Для дополнительной безопасности предусмотрены защита от детей и функция автоотключения при опрокидывании. Компактные размеры (ширина 83 см, глубина 11.3 см, высота 40 см без ножек) и современный дизайн позволяют легко вписать Leonord LE-21-2000XE в любой интерьер. Продукт произведен в Китае и оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного и безопасного обогрева вашего дома.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500...
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитКонвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тач...
-
В наличииЦена 7 730 руб.1933 руб. в СплитКонвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1...
-
В наличииЦена 8 230 руб. 13 050 руб.2058 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (...
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 8 640 руб. 14 240 руб.2160 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-4E (...
-
В наличииЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-100...
-
В наличииЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2000-3M (...
-
В наличииЦена 9 110 руб. 15 070 руб.2278 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-4E (...
-
В наличииЦена 9 170 руб. 15 050 руб.2293 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2...
-
В наличииЦена 9 280 руб.2320 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Отзывы о товаре Конвектор электрический Leonord LE-21-2000XE