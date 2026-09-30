Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 111836
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Водонепроницаемость
да
Комплектация
обогреватель, настенный кронштейн, шасси с колесиками
Мощность обогрева
750/1500 Вт
Напряжение
220/240 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип установки
настенно-напольное
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х55х15
Вес, кг.
2
Описание товара Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E
Обогреватель конвективно-инфракрасный , регулировка температуры, выключатель со световым индикатором, защита от мороза, отключение при перегреве, auto restart, площадь обогрева: 20м2, габариты: 41,3х64х11,2 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Водонепроницаемость
да
Комплектация
обогреватель, настенный кронштейн, шасси с колесиками
Мощность обогрева
750/1500 Вт
Напряжение
220/240 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип установки
настенно-напольное
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Обогреватель конвективно-инфракрасный , регулировка температуры, выключатель со световым индикатором, защита от мороза, отключение при перегреве, auto restart, площадь обогрева: 20м2, габариты: 41,3х64х11,2 см
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт, с регулятором мощности
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