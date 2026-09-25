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Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) купить с доставкой в Москве
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Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический)

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Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 1
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 2
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 3
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 4
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 5
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 6
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 7
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 8
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 9
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 10
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 1
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 2
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 3
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 4
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 5
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 6
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 7
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 8
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 9
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 10
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 350 руб. 
Начислим 423 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749650
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический)
8 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
8 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический)

Конвектор обладает высотой 22 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с панорамными окнами и низкими подоконниками. Нагревательный элемент HEDGEHOG отличается увеличенной площадью теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение теплого конвекционного потока.



Теги товара: энергосберегающие

Отзывы о товаре Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
8 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор обладает высотой 22 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с панорамными окнами и низкими подоконниками. Нагревательный элемент HEDGEHOG отличается увеличенной площадью теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение теплого конвекционного потока.


Теги товара: энергосберегающие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-500-3M (механический) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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