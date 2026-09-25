Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-1000-3M (механический)
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб.
В наличии
Код товара: 749629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-1000-3M (механический)
Конвектор обладает высотой 22 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с панорамными окнами и низкими подоконниками. Нагревательный элемент HEDGEHOG отличается увеличенной площадью теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение теплого конвекционного потока.
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Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Конвектор обладает высотой 22 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с панорамными окнами и низкими подоконниками. Нагревательный элемент HEDGEHOG отличается увеличенной площадью теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение теплого конвекционного потока.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-1000-3M (механический) - по цене 8640 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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