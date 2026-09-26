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Katatonia - Discouraged Ones (0801056814418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katatonia - Discouraged Ones (0801056814418) виниловая пластинка

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Katatonia - Discouraged Ones (0801056814418) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Discouraged Ones
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750203
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Katatonia - Discouraged Ones (0801056814418) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056814418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Discouraged Ones
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Break, Stalemate, Deadhouse, Relention, Cold Ways, Gone, Last Resort, Nerve, Saw You Drown, Instrumental, Distrust
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katatonia - Discouraged Ones (0801056814418) виниловая пластинка

Тяжёлый готик-рок и метал в альбоме сочетаются с меланхоличной атмосферой, чистым вокалом и более компактными композициями. Записанный в 1997 году в Sunlight Studios, Discouraged Ones положил начало новой музыкальной эпохе группы.

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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056814418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Discouraged Ones
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Break, Stalemate, Deadhouse, Relention, Cold Ways, Gone, Last Resort, Nerve, Saw You Drown, Instrumental, Distrust
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Тяжёлый готик-рок и метал в альбоме сочетаются с меланхоличной атмосферой, чистым вокалом и более компактными композициями. Записанный в 1997 году в Sunlight Studios, Discouraged Ones положил начало новой музыкальной эпохе группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Katatonia - Discouraged Ones (0801056814418) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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