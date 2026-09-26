Melody's Echo Chamber - Emotional Eternal (0887828048717) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melody's Echo Chamber
Альбом (сингл)
Emotional Eternal
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 750192
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828048717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melody's Echo Chamber
Альбом (сингл)
Emotional Eternal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Emotional Eternal, Looking Backward, Pyramids In The Clouds, The Hypnotist, Personal Message, Where The Water Clears The Illusion, A Slow Dawning Of Peace, Alma_The Voyage
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Melody's Echo Chamber - Emotional Eternal (0887828048717) виниловая пластинка
«Emotional Eternal», третий студийный альбом группы Melody's Echo Chamber, — это глубоко человечная коллекция песен, наполненных продолжительными моментами звукового трансцендентности — пластинка, которая явно демонстрирует свою зрелость, но при этом смотрит на мир с детским восторгом. Променяв Париж на чистый воздух Альп, Мелоди надеется, что альбом «обладает этим воодушевляющим качеством. Я приняла несколько важных и значимых решений и внесла изменения в свою жизнь. Это привело меня туда, где царит спокойствие, и я думаю, что альбом это отражает».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828048717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melody's Echo Chamber
Альбом (сингл)
Emotional Eternal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Emotional Eternal, Looking Backward, Pyramids In The Clouds, The Hypnotist, Personal Message, Where The Water Clears The Illusion, A Slow Dawning Of Peace, Alma_The Voyage
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Emotional Eternal», третий студийный альбом группы Melody's Echo Chamber, — это глубоко человечная коллекция песен, наполненных продолжительными моментами звукового трансцендентности — пластинка, которая явно демонстрирует свою зрелость, но при этом смотрит на мир с детским восторгом. Променяв Париж на чистый воздух Альп, Мелоди надеется, что альбом «обладает этим воодушевляющим качеством. Я приняла несколько важных и значимых решений и внесла изменения в свою жизнь. Это привело меня туда, где царит спокойствие, и я думаю, что альбом это отражает».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Melody's Echo Chamber - Emotional Eternal (0887828048717) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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