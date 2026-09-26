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Aretha Franklin - Lady Soul (Analogue) (0753088753374) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aretha Franklin - Lady Soul (Analogue) (0753088753374) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Lady Soul (Analogue) (0753088753374) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
LADY SOUL
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750187
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
LADY SOUL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chain Of Fools, Money Won't Change You, People Get Ready, Niki Hoeky, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby), Good To Me As I Am To You, Come Back Baby, Groovin', Ain't No Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Lady Soul (Analogue) (0753088753374) виниловая пластинка

Альбом Lady Soul вышедший в январе 1968 года, стал одним из лучших и самых популярных альбомов Ареты Франклин — он занял второе место в чартах и ??включал в себя её интерпретацию песни Кэрол Кинг "(You Make Me Feel Like a) Natural Woman" и бессмертную "Chain of Fools". Это стало знаковым заявлением о расширении прав и возможностей женщин и вдохновенным вокальным исполнением. Среди других хитов — "(Sweet, Sweet Baby) Since You've Been Gone" и "Ain't No Way". Альбом Lady Soul возглавил R&B-чарты и достиг 2-го места в Billboard 200. Арета также предлагает свои уникальные и проникновенные интерпретации песен Джеймса Брауна «Money Won't Change You», Рэя Чарльза «Come Back Baby» и гимна гражданских прав Кертиса Мэйфилда «People Get Ready». Журнал Rolling Stone назвал Арету Франклин величайшей певицей всех времен, и это хорошо видно на альбоме Lady Soul. Лаковые пластинки нарезаны Мэтью Луттансом в The Mastering Lab с плоской цифровой копии оригинальной мастер-ленты в формате 24/192. Отпечатано на 180-граммовом виниле в Quality Record Pressings и помещено в раскладной конверт старого образца с двойным карманом от Stoughton Printing.

Отзывы о товаре Aretha Franklin - Lady Soul (Analogue) (0753088753374) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088753374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
LADY SOUL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chain Of Fools, Money Won't Change You, People Get Ready, Niki Hoeky, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Since You've Been Gone (Sweet Sweet Baby), Good To Me As I Am To You, Come Back Baby, Groovin', Ain't No Way
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Альбом Lady Soul вышедший в январе 1968 года, стал одним из лучших и самых популярных альбомов Ареты Франклин — он занял второе место в чартах и ??включал в себя её интерпретацию песни Кэрол Кинг "(You Make Me Feel Like a) Natural Woman" и бессмертную "Chain of Fools". Это стало знаковым заявлением о расширении прав и возможностей женщин и вдохновенным вокальным исполнением. Среди других хитов — "(Sweet, Sweet Baby) Since You've Been Gone" и "Ain't No Way". Альбом Lady Soul возглавил R&B-чарты и достиг 2-го места в Billboard 200. Арета также предлагает свои уникальные и проникновенные интерпретации песен Джеймса Брауна «Money Won't Change You», Рэя Чарльза «Come Back Baby» и гимна гражданских прав Кертиса Мэйфилда «People Get Ready». Журнал Rolling Stone назвал Арету Франклин величайшей певицей всех времен, и это хорошо видно на альбоме Lady Soul. Лаковые пластинки нарезаны Мэтью Луттансом в The Mastering Lab с плоской цифровой копии оригинальной мастер-ленты в формате 24/192. Отпечатано на 180-граммовом виниле в Quality Record Pressings и помещено в раскладной конверт старого образца с двойным карманом от Stoughton Printing.
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