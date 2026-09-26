Aretha Franklin - Lady Soul (Analogue) (0753088753374) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Aretha Franklin - Lady Soul (Analogue) (0753088753374) виниловая пластинка
Альбом Lady Soul вышедший в январе 1968 года, стал одним из лучших и самых популярных альбомов Ареты Франклин — он занял второе место в чартах и ??включал в себя её интерпретацию песни Кэрол Кинг "(You Make Me Feel Like a) Natural Woman" и бессмертную "Chain of Fools". Это стало знаковым заявлением о расширении прав и возможностей женщин и вдохновенным вокальным исполнением. Среди других хитов — "(Sweet, Sweet Baby) Since You've Been Gone" и "Ain't No Way". Альбом Lady Soul возглавил R&B-чарты и достиг 2-го места в Billboard 200. Арета также предлагает свои уникальные и проникновенные интерпретации песен Джеймса Брауна «Money Won't Change You», Рэя Чарльза «Come Back Baby» и гимна гражданских прав Кертиса Мэйфилда «People Get Ready». Журнал Rolling Stone назвал Арету Франклин величайшей певицей всех времен, и это хорошо видно на альбоме Lady Soul. Лаковые пластинки нарезаны Мэтью Луттансом в The Mastering Lab с плоской цифровой копии оригинальной мастер-ленты в формате 24/192. Отпечатано на 180-граммовом виниле в Quality Record Pressings и помещено в раскладной конверт старого образца с двойным карманом от Stoughton Printing.
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