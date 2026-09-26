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Bill Evans - Moon Beams (Analogue) (0753088942815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans - Moon Beams (Analogue) (0753088942815) виниловая пластинка

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Bill Evans - Moon Beams (Analogue) (0753088942815) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Moon Beams
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750183
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Загружаем...
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Bill Evans - Moon Beams (Analogue) (0753088942815) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088942815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Moon Beams
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Re: Person I Knew, Polka Dots And Moonbeams, I Fall In Love Too Easily, Stairway To The Stars, If You Could See Me Know, It Might As Well Be Spring, In Love In Vain, Very Early
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Fantasy 45 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Moon Beams (Analogue) (0753088942815) виниловая пластинка

Билл Эванс был потрясен случайной смертью своего блестящего басиста Скотта Лафаро в середине 1961 года и не чувствовал себя готовым к записи со своим новым басистом почти год спустя. Когда в мае и июне 1962 года он отправился в студию с Чаком Исраэльсом и барабанщиком Полом Мотианом, «второе трио» создало материал для двух альбомов, которые стали одними из самых популярных в дискографии Эванса. В альбом Moonbeams вошли баллады, записанные во время этих сессий. Остальная музыка с этих сессий представлена ??в альбоме How My Heart Sings! В Moonbeams Эванс продемонстрировал одни из самых интроспективных своих выступлений, его чувство утраты было очевидным, но смягчалось силой и сочувствием Исраэль. «Polka Dots and Moonbeams», «If You Could See Me Now» и другие композиции представляют Эванса в лучшем виде, его лиризм подкреплён ритмической твёрдостью даже в необычайно медленной «In Love in Vain».

Отзывы о товаре Bill Evans - Moon Beams (Analogue) (0753088942815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088942815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Moon Beams
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Re: Person I Knew, Polka Dots And Moonbeams, I Fall In Love Too Easily, Stairway To The Stars, If You Could See Me Know, It Might As Well Be Spring, In Love In Vain, Very Early
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Fantasy 45 Series
Страна производитель
США
Описание
Билл Эванс был потрясен случайной смертью своего блестящего басиста Скотта Лафаро в середине 1961 года и не чувствовал себя готовым к записи со своим новым басистом почти год спустя. Когда в мае и июне 1962 года он отправился в студию с Чаком Исраэльсом и барабанщиком Полом Мотианом, «второе трио» создало материал для двух альбомов, которые стали одними из самых популярных в дискографии Эванса. В альбом Moonbeams вошли баллады, записанные во время этих сессий. Остальная музыка с этих сессий представлена ??в альбоме How My Heart Sings! В Moonbeams Эванс продемонстрировал одни из самых интроспективных своих выступлений, его чувство утраты было очевидным, но смягчалось силой и сочувствием Исраэль. «Polka Dots and Moonbeams», «If You Could See Me Now» и другие композиции представляют Эванса в лучшем виде, его лиризм подкреплён ритмической твёрдостью даже в необычайно медленной «In Love in Vain».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Moon Beams (Analogue) (0753088942815) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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