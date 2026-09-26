Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка
«Записи Билла Эванса почти всегда отличались хорошим или превосходным качеством звука, и переиздания Analogue Productions не являются исключением. Хотя у меня нет оригинальных релизов, переиздания на 45 об/мин явно лучше, даже после корректировки VTA, более поздних переизданий OJC или более ранних релизов Analogue Productions на 33 1/3 об/мин. Переиздания на 45 об/мин более музыкальны и прозрачны; инструменты обладают большей трехмерностью, а крайние частоты, особенно нижние октавы, демонстрируют большую разрешающую способность и воздействие. Приобретите их, пока они не распроданы!» Майлз Астор, Positive-Feedback Online выпуск 34, www.positive-feedback.com. Почти все из 11 альбомов с участием Билла Эванса, выпущенных в его ключевые ранние годы (1956-1964) с Riverside, были записаны в составе трио. Из двух исключений одно, строго говоря, не было записью Эванса ( альбом Know What I Mean?, квартетный альбом, в котором участвовал Билл, но руководил им Кэннонболл Эддерли). Другое — Interplay. Добавление трубы и гитары для создания необычного состава квинтета, сосредоточенного на стандартных мелодиях и с более светлыми темпами, чем обычно ассоциируются с его игрой, делает этот альбом уникально ценным дополнением к каталогу, возможно, самого важного пианиста в современном джазе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитOST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитTaylor Swift - The Tortured Poets Department (alternative artwor...
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитReema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressin...
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитBillie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (06024...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитAlice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитOST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитWayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитSol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пла...
-
В наличииЦена 9 200 руб.2300 руб. в СплитRolling Stones, The Licked Live In Nyc (0602445270835) виниловая...
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитMiles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (08562760027...
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитBarbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (08562760...
-
В наличииЦена 9 410 руб.2353 руб. в СплитThe Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка