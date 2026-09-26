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Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка

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Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
MOONDANCE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750071
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Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088201790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
MOONDANCE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Stoned Me, Moondance, Crazy Love, Caravan, Into The Mystic, Come Running, These Dreams Of You, Brand New Day, Everyone, Glad Tidings
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка

«Moondance, переиздание Analog Productions Acoustic Sounds, посвященное 40-летию, я бы поставил на первое место наравне с оригинальным британским изданием на оранжевом лейбле. (40-летие) абсолютно превосходит американский оригинал. Без всяких сомнений, на мой взгляд. (Чад), кажется, принял образцовое решение. эти пластинки я рекомендую на 100%». — Дейв Деньер, видео на YouTube. Ван Моррисон, сочетающий в себе черты вокалиста блю-айд соул и безумного поэта-волшебника, является одним из истинных новаторов популярной музыки, неугомонным искателем, чьи завораживающие вокальные партии и алхимическое слияние R&B, джаза, блюза и кельтской народной музыки создали, пожалуй, самое духовно возвышенное собрание произведений в рок-н-ролле. Альбом Moondance, признанный критиками одним из величайших альбомов всех времен, сразу же стал коммерчески успешным после выхода в свет ирландского певца и автора песен 27 февраля 1970 года. После коммерческого провала его первого альбома Astral Weeks (1968), выпущенного на лейбле Warner Bros., Моррисон переехал в северную часть штата Нью-Йорк со своей женой и начал писать песни для Moondance. Там он познакомился с музыкантами, которые впоследствии записали с ним альбом в нью-йоркской студии A&R Studios в августе и сентябре 1969 года. На этом альбоме Моррисон отказался от абстрактных фолк-джазовых композиций Astral Weeks в пользу более формально написанных песен, которые он полностью сам сочинил и спродюсировал. Его энергичная ритм-н-блюз/рок-музыка стала тем стилем, которым он прославился в своей карьере. Музыка включала в себя элементы соула, джаза, поп-музыки и ирландского фолка, а песни были посвящены поиску духовного обновления и искупления в мирских делах, таких как природа, музыка, романтическая любовь и самоутверждение. Альбом Moondance помог Моррисону утвердиться в качестве крупного поп-исполнителя, а несколько песен с альбома, включая заглавную композицию, стали неотъемлемой частью эфира FM-радио в начале 1970-х годов. В обновленном списке 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone альбом Moondance занимает 120-е место.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088201790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
MOONDANCE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Stoned Me, Moondance, Crazy Love, Caravan, Into The Mystic, Come Running, These Dreams Of You, Brand New Day, Everyone, Glad Tidings
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
«Moondance, переиздание Analog Productions Acoustic Sounds, посвященное 40-летию, я бы поставил на первое место наравне с оригинальным британским изданием на оранжевом лейбле. (40-летие) абсолютно превосходит американский оригинал. Без всяких сомнений, на мой взгляд. (Чад), кажется, принял образцовое решение. эти пластинки я рекомендую на 100%». — Дейв Деньер, видео на YouTube. Ван Моррисон, сочетающий в себе черты вокалиста блю-айд соул и безумного поэта-волшебника, является одним из истинных новаторов популярной музыки, неугомонным искателем, чьи завораживающие вокальные партии и алхимическое слияние R&B, джаза, блюза и кельтской народной музыки создали, пожалуй, самое духовно возвышенное собрание произведений в рок-н-ролле. Альбом Moondance, признанный критиками одним из величайших альбомов всех времен, сразу же стал коммерчески успешным после выхода в свет ирландского певца и автора песен 27 февраля 1970 года. После коммерческого провала его первого альбома Astral Weeks (1968), выпущенного на лейбле Warner Bros., Моррисон переехал в северную часть штата Нью-Йорк со своей женой и начал писать песни для Moondance. Там он познакомился с музыкантами, которые впоследствии записали с ним альбом в нью-йоркской студии A&R Studios в августе и сентябре 1969 года. На этом альбоме Моррисон отказался от абстрактных фолк-джазовых композиций Astral Weeks в пользу более формально написанных песен, которые он полностью сам сочинил и спродюсировал. Его энергичная ритм-н-блюз/рок-музыка стала тем стилем, которым он прославился в своей карьере. Музыка включала в себя элементы соула, джаза, поп-музыки и ирландского фолка, а песни были посвящены поиску духовного обновления и искупления в мирских делах, таких как природа, музыка, романтическая любовь и самоутверждение. Альбом Moondance помог Моррисону утвердиться в качестве крупного поп-исполнителя, а несколько песен с альбома, включая заглавную композицию, стали неотъемлемой частью эфира FM-радио в начале 1970-х годов. В обновленном списке 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone альбом Moondance занимает 120-е место.


Теги товара: Limited Edition
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Van Morrison - Moondance (Analogue) (0753088201790) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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