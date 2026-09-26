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Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка

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Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Uprising
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750070
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Uprising
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Coming In From The Cold, Real Situation, Bad Card, We And Them, Work, Zion Train, Pimper's Paradise, Could You Be Loved, Forever Loving Jah, Redemption Song
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка

Мастеринг выполнен Фрэнком Аркрайтом и Райаном К. Смитом в студии Abbey Road в Лондоне с оригинальной мастер-ленты. Две виниловые пластинки со скоростью вращения 45 об/мин, отпечатанные на 180-граммовом виниле компанией Quality Record Pressings / Также доступны на гибридном многоканальном SACD. Роскошная обложка-раскладушка в старинном стиле с накладным рисунком от Stoughton Printing. «…с самого начала мне нужно донести одну вещь: эти альбомы звучат феноменально. … Например, в композиции 'Uprising' 'Coming In from the Cold' определенно, определенно, значительно больше глубины звуковой сцены. В звуковой сцене больше воздуха и пространства. И это действительно заметно с самых первых нот». — Дейв Деньер, видео на YouTube. Альбом Uprising стал последним студийным альбомом Боба Марли и The Wailers, выпущенным при жизни Марли. Пророчески, он также содержит одни из лучших работ группы, словно они осознавали, что это будет их последний релиз. Выпущенный в 1980 году, альбом Uprising считается одним из самых пронзительных и духовно насыщенных альбомов Боба Марли, воплощающим как его непреходящий гений регги, так и его размышления о жизни и вере, почти пророческие. Что делает Uprising особенно уникальным в дискографии Марли, так это его двойственность, уравновешивающая социально значимые гимны с глубоко личными выражениями веры, надежды и смертности.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Uprising
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Coming In From The Cold, Real Situation, Bad Card, We And Them, Work, Zion Train, Pimper's Paradise, Could You Be Loved, Forever Loving Jah, Redemption Song
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Мастеринг выполнен Фрэнком Аркрайтом и Райаном К. Смитом в студии Abbey Road в Лондоне с оригинальной мастер-ленты. Две виниловые пластинки со скоростью вращения 45 об/мин, отпечатанные на 180-граммовом виниле компанией Quality Record Pressings / Также доступны на гибридном многоканальном SACD. Роскошная обложка-раскладушка в старинном стиле с накладным рисунком от Stoughton Printing. «…с самого начала мне нужно донести одну вещь: эти альбомы звучат феноменально. … Например, в композиции 'Uprising' 'Coming In from the Cold' определенно, определенно, значительно больше глубины звуковой сцены. В звуковой сцене больше воздуха и пространства. И это действительно заметно с самых первых нот». — Дейв Деньер, видео на YouTube. Альбом Uprising стал последним студийным альбомом Боба Марли и The Wailers, выпущенным при жизни Марли. Пророчески, он также содержит одни из лучших работ группы, словно они осознавали, что это будет их последний релиз. Выпущенный в 1980 году, альбом Uprising считается одним из самых пронзительных и духовно насыщенных альбомов Боба Марли, воплощающим как его непреходящий гений регги, так и его размышления о жизни и вере, почти пророческие. Что делает Uprising особенно уникальным в дискографии Марли, так это его двойственность, уравновешивающая социально значимые гимны с глубоко личными выражениями веры, надежды и смертности.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Bob Marley - Uprising (Analogue) (0753088018275) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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