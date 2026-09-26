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Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка

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Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Kaya
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750069
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Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Kaya
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Easy Skanking, Kaya, Is This Love, Sun Is Shining, Satisfy My Soul, She's Gone, Misty Morning, Crisis, Running Away, Time Will Tell
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка

Альбом Kaya выпущенный в 1978 году, стал десятым студийным альбомом ямайской группы Bob Marley & The Wailers и включал треки, записанные параллельно с песнями, вошедшими в альбом Exodus. На Kaya группа продолжила ставшую негласной традицию в развитии дискографии Bob Marley & The Wailers — смешение западных звуков и мотивов с символами и традициями самого сердца ямайского общества. Выпущенный в 1978 году альбом Kaya не обязательно был рассчитан на американские вкусы, но он представил более доступную версию Боба Марли. В лирическом плане песни избегали политических комментариев или растафарианской философии, которые были в центре внимания Natty Dread и Rastaman Vibration и вместо этого делали упор на песни о любви и ганге, такие как "Easy Skanking" и заглавная композиция. А ощутимое музыкальное напряжение, которое тлело под поверхностью в раннем материале Wailers, уступило место более спокойному ритму, который был более комфортным, но немного менее требовательным. Kaya представил более мягкую и дружелюбную версию Боба Марли и Wailers, но также запечатлел Марли и его группу на пике их мастерства.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Kaya
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Easy Skanking, Kaya, Is This Love, Sun Is Shining, Satisfy My Soul, She's Gone, Misty Morning, Crisis, Running Away, Time Will Tell
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Kaya выпущенный в 1978 году, стал десятым студийным альбомом ямайской группы Bob Marley & The Wailers и включал треки, записанные параллельно с песнями, вошедшими в альбом Exodus. На Kaya группа продолжила ставшую негласной традицию в развитии дискографии Bob Marley & The Wailers — смешение западных звуков и мотивов с символами и традициями самого сердца ямайского общества. Выпущенный в 1978 году альбом Kaya не обязательно был рассчитан на американские вкусы, но он представил более доступную версию Боба Марли. В лирическом плане песни избегали политических комментариев или растафарианской философии, которые были в центре внимания Natty Dread и Rastaman Vibration и вместо этого делали упор на песни о любви и ганге, такие как "Easy Skanking" и заглавная композиция. А ощутимое музыкальное напряжение, которое тлело под поверхностью в раннем материале Wailers, уступило место более спокойному ритму, который был более комфортным, но немного менее требовательным. Kaya представил более мягкую и дружелюбную версию Боба Марли и Wailers, но также запечатлел Марли и его группу на пике их мастерства.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Marley - Kaya (Analogue) (0753088018176) виниловая пластинка - по цене 9420 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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