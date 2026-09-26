John Coltrane - Essential (coloured) (8436569196090) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Essential
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 750038
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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569196090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Essential
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blue train Giant steps, Equinox, In a sentimental mood, My favorite things P.C., It's easy to remember, Naima
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - Essential (coloured) (8436569196090) виниловая пластинка
Essential Coltrane — это сборник лучших записей Джона Колтрейна конца 1950-х и начала 1960-х годов. Треки изначально были записаны для таких лейблов, как Prestige и Atlantic, и включают в себя Колтрейна с такими музыкантами, как Маккой Тайнер, Томми Фланаган и Пол Чемберс. 180-граммовый красный винил - Специальное издание с фотографиями обложки и задней обложки от Чака Стюарта
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569196090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Essential
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blue train Giant steps, Equinox, In a sentimental mood, My favorite things P.C., It's easy to remember, Naima
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Essential Coltrane — это сборник лучших записей Джона Колтрейна конца 1950-х и начала 1960-х годов. Треки изначально были записаны для таких лейблов, как Prestige и Atlantic, и включают в себя Колтрейна с такими музыкантами, как Маккой Тайнер, Томми Фланаган и Пол Чемберс. 180-граммовый красный винил - Специальное издание с фотографиями обложки и задней обложки от Чака Стюарта
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John Coltrane - Essential (coloured) (8436569196090) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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