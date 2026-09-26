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Hildur Gudnadottir - Mount A (0028948685950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hildur Gudnadottir - Mount A (0028948685950) виниловая пластинка

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Hildur Gudnadottir - Mount A (0028948685950) виниловая пластинка - фото 1
Hildur Gudnadottir - Mount A (0028948685950) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hildur Gudnadottir
Альбом (сингл)
Mount A
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hildur Gudnadottir - Mount A (0028948685950) виниловая пластинка - фото 1
  • Hildur Gudnadottir - Mount A (0028948685950) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749992
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948685950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hildur Gudnadottir
Альбом (сингл)
Mount A
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Light, Floods, Casting, Shadowed, Self, Growth, In Gray, My, Reflection, Earbrace, You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hildur Gudnadottir - Mount A (0028948685950) виниловая пластинка

Mount A — дебютный альбом исландской музыкантки Хильдур Гуднадоттир. Альбом был выпущен в 2006 году лейблом 12 T?nar под псевдонимом Lost In Hildurness, а в 2010 году переиздан лейблом Touch под её собственным именем. Издание на 180 г виниле Альбом отличается мрачным, несколько повторяющимся звучанием, построенным на виолончели, гамбе, хууре, фортепиано, цитре, вибрафоне и гамелане, на которых играет Хильдур. Запись проходила как в Нью-Йорке так и в доме в Холаре (Исландия), специально выбранном из-за хорошей акустики для виолончели.

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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948685950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hildur Gudnadottir
Альбом (сингл)
Mount A
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Light, Floods, Casting, Shadowed, Self, Growth, In Gray, My, Reflection, Earbrace, You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mount A — дебютный альбом исландской музыкантки Хильдур Гуднадоттир. Альбом был выпущен в 2006 году лейблом 12 T?nar под псевдонимом Lost In Hildurness, а в 2010 году переиздан лейблом Touch под её собственным именем. Издание на 180 г виниле Альбом отличается мрачным, несколько повторяющимся звучанием, построенным на виолончели, гамбе, хууре, фортепиано, цитре, вибрафоне и гамелане, на которых играет Хильдур. Запись проходила как в Нью-Йорке так и в доме в Холаре (Исландия), специально выбранном из-за хорошей акустики для виолончели.
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