Caterina Barbieri - Myuthafoo (coloured) (4062548064728) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Caterina Barbieri
Альбом (сингл)
Myuthafoo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 749955
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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[4062548064728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Caterina Barbieri
Альбом (сингл)
Myuthafoo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Memory Leak, Math Of You, Myuthafoo, Alphabet Of Light, Sufyosowirl, Swirls Of You
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Caterina Barbieri - Myuthafoo (coloured) (4062548064728) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Memory Leak, Math Of You, Myuthafoo, Alphabet Of Light, Sufyosowirl, Swirls Of You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[4062548064728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Caterina Barbieri
Альбом (сингл)
Myuthafoo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Memory Leak, Math Of You, Myuthafoo, Alphabet Of Light, Sufyosowirl, Swirls Of You
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Memory Leak, Math Of You, Myuthafoo, Alphabet Of Light, Sufyosowirl, Swirls Of You
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Caterina Barbieri - Myuthafoo (coloured) (4062548064728) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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