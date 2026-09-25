Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 749779
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478315329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Echoes of the Present, Neverland, Mr. Miracle, Opiate, Deep Diving, Truman Show, Submarine, Ashes, Grave, Past Life, Picnic in Paris, Stargazing, Salt Water
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Echoes of the Present, Neverland, Mr. Miracle, Opiate, Deep Diving, Truman Show, Submarine, Ashes, Grave, Past Life, Picnic in Paris, Stargazing, Salt Water
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитБраво - Хиты Про Любовь (4620107934495) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 340 руб.1585 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 370 руб.1593 руб. в СплитBlackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая...
-
В наличииЦена 6 370 руб.1593 руб. в СплитRobbie Williams - XXV (coloured) (0194399218518) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBlackmore's Night - Fires At Midnight (coloured) (4029759195405)...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитRammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитNeal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитAutopsy - Macabre Eternal (0801056831712) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитMarillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитMarillion - Anoraknophobia (0802644810416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитMetallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пла...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478315329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Echoes of the Present, Neverland, Mr. Miracle, Opiate, Deep Diving, Truman Show, Submarine, Ashes, Grave, Past Life, Picnic in Paris, Stargazing, Salt Water
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Echoes of the Present, Neverland, Mr. Miracle, Opiate, Deep Diving, Truman Show, Submarine, Ashes, Grave, Past Life, Picnic in Paris, Stargazing, Salt Water
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка