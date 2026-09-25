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Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка

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Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка - фото 1
  • Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка - фото 2
  • Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478315329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Echoes of the Present, Neverland, Mr. Miracle, Opiate, Deep Diving, Truman Show, Submarine, Ashes, Grave, Past Life, Picnic in Paris, Stargazing, Salt Water
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Echoes of the Present, Neverland, Mr. Miracle, Opiate, Deep Diving, Truman Show, Submarine, Ashes, Grave, Past Life, Picnic in Paris, Stargazing, Salt Water

Отзывы о товаре Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478315329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Echoes of the Present, Neverland, Mr. Miracle, Opiate, Deep Diving, Truman Show, Submarine, Ashes, Grave, Past Life, Picnic in Paris, Stargazing, Salt Water
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Echoes of the Present, Neverland, Mr. Miracle, Opiate, Deep Diving, Truman Show, Submarine, Ashes, Grave, Past Life, Picnic in Paris, Stargazing, Salt Water
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kid Cudi - Free (0602478315329) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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