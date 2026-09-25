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Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка

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Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка - фото 1
Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ghia
Альбом (сингл)
Tender Rain
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749767
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4070209020594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ghia
Альбом (сингл)
Tender Rain
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tender Rain, Auf Unserm Gr?nen Sofa, Teardrops In Your Eyes, Reise Bei Nacht, Change Your Sex, ... Und Recken Ihre Schlanken Glieder, New Love, Was Ich Dir Noch Sagen Wollte, What’s Your Voodoo? (Dark Spirits Mix), Letzter Tanz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка

Назовите это душевным дрим-попом, прото-трип-хопом или даунтемпо-джазом — «Tender Rain» — это продолжение успешного альбома «This Is», и он продолжает демонстрировать неповторимую звуковую магию Ghia. На этом релизе группа представляет подборку ранее не издававшихся вокальных песен наряду с инструментальными композициями, объединенных их фирменной расслабленной и почти медитативной атмосферой. Большинство записей датируются началом 1990-х годов, а ранние демо-версии «New Love» и «Teardrops in Your Eyes» могут относиться к концу 1980-х. Альбом открывается заглавным треком «Tender Rain», где плавные вокальные джазовые гармонии органично сочетаются с элементами соул-попа. Первоначально трек вышел только на CD в 1993 году на небольшом лейбле Mikado, которым руководил известный немецкий гитарист Улли Бёгерсхаузен. Группа вспоминает, что композиция была предварительно записана с использованием MIDI-оборудования и 16-дорожечного магнитофона Tascam, а затем завершена в студии с участием легендарного барабанщика Микки Стикдорна (Carsten Bohn's Bandstand, Cyklus, Elephant, Lake), перкуссии Коринны Людзувайт и финального штриха — замечательного вокала Лизы Ом. В то время группа Mikado также искала инструментальный материал для радио и синхронизации. Они выбрали трек «Tropfstein» для сборника на CD и запросили ещё несколько композиций. В ответ, как вспоминает Франк Саймон, специально для этого проекта была написана композиция «und recken ihre schlanken Glieder» (примерно переводится как «и растягивая свои тонкие конечности»). Оба трека появились на ныне редком сборнике Mikado на CD под псевдонимом z. Zt., сокращение от «zur Zeit» («в настоящее время» или «в эти дни»).

Отзывы о товаре Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4070209020594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ghia
Альбом (сингл)
Tender Rain
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tender Rain, Auf Unserm Gr?nen Sofa, Teardrops In Your Eyes, Reise Bei Nacht, Change Your Sex, ... Und Recken Ihre Schlanken Glieder, New Love, Was Ich Dir Noch Sagen Wollte, What’s Your Voodoo? (Dark Spirits Mix), Letzter Tanz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Назовите это душевным дрим-попом, прото-трип-хопом или даунтемпо-джазом — «Tender Rain» — это продолжение успешного альбома «This Is», и он продолжает демонстрировать неповторимую звуковую магию Ghia. На этом релизе группа представляет подборку ранее не издававшихся вокальных песен наряду с инструментальными композициями, объединенных их фирменной расслабленной и почти медитативной атмосферой. Большинство записей датируются началом 1990-х годов, а ранние демо-версии «New Love» и «Teardrops in Your Eyes» могут относиться к концу 1980-х. Альбом открывается заглавным треком «Tender Rain», где плавные вокальные джазовые гармонии органично сочетаются с элементами соул-попа. Первоначально трек вышел только на CD в 1993 году на небольшом лейбле Mikado, которым руководил известный немецкий гитарист Улли Бёгерсхаузен. Группа вспоминает, что композиция была предварительно записана с использованием MIDI-оборудования и 16-дорожечного магнитофона Tascam, а затем завершена в студии с участием легендарного барабанщика Микки Стикдорна (Carsten Bohn's Bandstand, Cyklus, Elephant, Lake), перкуссии Коринны Людзувайт и финального штриха — замечательного вокала Лизы Ом. В то время группа Mikado также искала инструментальный материал для радио и синхронизации. Они выбрали трек «Tropfstein» для сборника на CD и запросили ещё несколько композиций. В ответ, как вспоминает Франк Саймон, специально для этого проекта была написана композиция «und recken ihre schlanken Glieder» (примерно переводится как «и растягивая свои тонкие конечности»). Оба трека появились на ныне редком сборнике Mikado на CD под псевдонимом z. Zt., сокращение от «zur Zeit» («в настоящее время» или «в эти дни»).
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Ghia - Tender Rain (4070209020594) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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