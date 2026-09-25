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Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка

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Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка - фото 1
Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Cheetah
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка - фото 1
  • Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749763
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061939113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Cheetah
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
CheetahT2 (Ld Spectrum), CheetahT7b, Cheeta1b ms800, Cheeta2 ms800, Cirklon3 (Колхозная Mix), Cirklon1
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка

Мини-альбом британского музыканта Ричарда Дэвида Джеймса. Пластинка вышла 8 июля 2016 года на лейбле Warp Records под псевдонимом Aphex Twin.

Отзывы о товаре Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061939113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Cheetah
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
CheetahT2 (Ld Spectrum), CheetahT7b, Cheeta1b ms800, Cheeta2 ms800, Cirklon3 (Колхозная Mix), Cirklon1
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мини-альбом британского музыканта Ричарда Дэвида Джеймса. Пластинка вышла 8 июля 2016 года на лейбле Warp Records под псевдонимом Aphex Twin.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aphex Twin - Cheetah (EP) (0801061939113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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