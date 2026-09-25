Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка
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Описание товара Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка
Лимитированное переиздание на цветном виниле дебютного одноименного альбома знаменитой американской ню-метал-группы Slipknot. Slipknot — дебютный студийный альбом американской метал-группы Slipknot. Он был выпущен в июне 1999 года на лейбле Roadrunner Records. Это был первый релиз группы, спродюсированный Россом Робинсоном, который стремился улучшить звучание Slipknot, а не изменить музыкальное направление группы. Это единственный альбом с оригинальным гитаристом Джошем Брэйнардом, который покинул группу в конце 1998 года на этапе завершения записи. Впоследствии он был заменён Джимом Рутом, который принял участие в записи ещё двух треков, а после стал полноценным участником Slipknot. Альбом охватывает несколько жанров, но в целом известен своей обширной перкуссией и тяжёлым звучанием. Он был хорошо воспринят как музыкальными критиками, так и слушателями, что стало причиной быстрой популярности Slipknot. Диск дебютировал на 51-м месте в чарте Billboard 200 и стал сертифицированным обладателем двойной платины в Соединённых Штатах, что делает его самым продаваемым альбомом группы. В 2011 году журнал Metal Hammer назвал его лучшим дебютным альбомом за последние 25 лет.
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