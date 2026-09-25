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Fcukers - O (5054429209747) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fcukers - O (5054429209747) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fcukers
Альбом (сингл)
O
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fcukers - O (5054429209747) виниловая пластинка - фото 1
  • Fcukers - O (5054429209747) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749734
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429209747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fcukers
Альбом (сингл)
O
Жанр
House
Трек-лист
Beatback, L.U.C.K.Y, Butterflies, If You Wanna Party, Come Over To My House, Play Me, Shake It Up, I Like It Like That, TTYGF, Lonely, Getaway, Feel The Real
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
стикеры
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fcukers - O (5054429209747) виниловая пластинка

Нью-йоркский электронный дуэт Fcukers (Шэнни Уайз и Джексон Уокер) выпустили свой долгожданный дебютный альбом ?. Альбом включает в себя их недавние прорывные синглы «Play Me» и «I Like It Like That» — последний уже стал хитом на их зажигательных концертах. Лимитированное издание на виниле с постером и стикерами. ? – это не просто дебютный альбом, это момент, к которому группа шла с самого начала своей карьеры. Такие песни, как «Bon Bon» и «Homie Don't Shake», продолжают их ранний успех, наряду с новыми треками, такими как «if you wanna party, come over to my house» и «LUCKY», которые воплощают гипнотическое звучание, созданное группой за эти годы. Альбом был спродюсирован Кеннетом Блюмом (ранее известным как Kenny Beats) и записан в прошлом году в ходе бурной двухнедельной студийной сессии. Сведением занимался многократный обладатель премии «Грэмми» Том Норрис (Lady Gaga, Charli XCX, The Weeknd и многие другие), а Дилан Брэди из 100 Gecs также принял участие в продюсировании четырех треков.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429209747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fcukers
Альбом (сингл)
O
Жанр
House
Трек-лист
Beatback, L.U.C.K.Y, Butterflies, If You Wanna Party, Come Over To My House, Play Me, Shake It Up, I Like It Like That, TTYGF, Lonely, Getaway, Feel The Real
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
стикеры
Страна производитель
Великобритания
Описание
Нью-йоркский электронный дуэт Fcukers (Шэнни Уайз и Джексон Уокер) выпустили свой долгожданный дебютный альбом ?. Альбом включает в себя их недавние прорывные синглы «Play Me» и «I Like It Like That» — последний уже стал хитом на их зажигательных концертах. Лимитированное издание на виниле с постером и стикерами. ? – это не просто дебютный альбом, это момент, к которому группа шла с самого начала своей карьеры. Такие песни, как «Bon Bon» и «Homie Don't Shake», продолжают их ранний успех, наряду с новыми треками, такими как «if you wanna party, come over to my house» и «LUCKY», которые воплощают гипнотическое звучание, созданное группой за эти годы. Альбом был спродюсирован Кеннетом Блюмом (ранее известным как Kenny Beats) и записан в прошлом году в ходе бурной двухнедельной студийной сессии. Сведением занимался многократный обладатель премии «Грэмми» Том Норрис (Lady Gaga, Charli XCX, The Weeknd и многие другие), а Дилан Брэди из 100 Gecs также принял участие в продюсировании четырех треков.


Теги товара: Limited Edition
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