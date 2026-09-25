Fcukers - O (5054429209747) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fcukers - O (5054429209747) виниловая пластинка
Нью-йоркский электронный дуэт Fcukers (Шэнни Уайз и Джексон Уокер) выпустили свой долгожданный дебютный альбом ?. Альбом включает в себя их недавние прорывные синглы «Play Me» и «I Like It Like That» — последний уже стал хитом на их зажигательных концертах. Лимитированное издание на виниле с постером и стикерами. ? – это не просто дебютный альбом, это момент, к которому группа шла с самого начала своей карьеры. Такие песни, как «Bon Bon» и «Homie Don't Shake», продолжают их ранний успех, наряду с новыми треками, такими как «if you wanna party, come over to my house» и «LUCKY», которые воплощают гипнотическое звучание, созданное группой за эти годы. Альбом был спродюсирован Кеннетом Блюмом (ранее известным как Kenny Beats) и записан в прошлом году в ходе бурной двухнедельной студийной сессии. Сведением занимался многократный обладатель премии «Грэмми» Том Норрис (Lady Gaga, Charli XCX, The Weeknd и многие другие), а Дилан Брэди из 100 Gecs также принял участие в продюсировании четырех треков.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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