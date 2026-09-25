Top.Mail.Ru
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 10
Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Reload
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 10
  • Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749684
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602478654008]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Reload
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fuel (Remastered), The Memory Remains (Remastered), Devil's Dance (Remastered), The Unforgiven II (Remastered), Better Than You (Remastered), Slither (Remastered), Carpe Diem Baby (Remastered), Bad Seed (Remastered), Where The Wild Things Are (Remastered), Prince Charming (Remastered), Low Man's Lyric (Remastered), Attitude (Remastered), Fixxxer (Remastered), Single 7" The Memory Remains (Remastered), For Whom The Bell Tolls (Haven't Heard It Yet Mix), Intro Jam (Live At Ministry Of Sound, Londo
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
15 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
4 DVD, карта для скачивания MP3, наклейка, 10 медиаторов, набор из 13 карточек теста Роршаха, папка с текстами песен и нотами, 128-страничная книга в твердом переплете
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка

ReLoad — четырежды платиновый седьмой студийный альбом американской метал-группы Metallica, выпущенный первоначально в 1997 году Лимитированный подарочный бокс содержит ремастированный альбом на 180 г двойном виниле, 7-дюймовый picture диск «The Memory Remains», три концертных LP, 15 CD и четыре DVD с неизданными материалами (концерты, черновые миксы, демо-записи и т. д.), карту для скачивания MP3 со всеми аудиофайлами, три пропуска на концерт, постер Gimme Fuel размером 11x17 дюймов, принт Pushead, наклейку, 10 медиаторов для гитары/баса, набор из 13 карточек теста Роршаха, папку с текстами песен и нотами, а также 128-страничную книгу в твердом переплете с ранее не публиковавшимися фотографиями и историями современников. Metallica продолжает выпускать ремастированные переизданния своих старых альбомов; последний из них — получивший четырежды платиновый статус "ReLoad". Продюсером альбома "ReLoad" выступил Боб Рок. Это продолжение пятикратно платинового альбома "Load". В "ReLoad" вошли такие любимые фанатами треки, как "Fuel", "The Memory Remains" и "The Unforgiven II". Ремастеринг альбома выполнил Рубен Коэн в студии Lurssen Mastering под руководством исполнительного продюсера Грега Фидельмана.



Теги товара: Metallica, Limited Edition

Отзывы о товаре Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602478654008]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Reload
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fuel (Remastered), The Memory Remains (Remastered), Devil's Dance (Remastered), The Unforgiven II (Remastered), Better Than You (Remastered), Slither (Remastered), Carpe Diem Baby (Remastered), Bad Seed (Remastered), Where The Wild Things Are (Remastered), Prince Charming (Remastered), Low Man's Lyric (Remastered), Attitude (Remastered), Fixxxer (Remastered), Single 7" The Memory Remains (Remastered), For Whom The Bell Tolls (Haven't Heard It Yet Mix), Intro Jam (Live At Ministry Of Sound, Londo
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
15 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
4 DVD, карта для скачивания MP3, наклейка, 10 медиаторов, набор из 13 карточек теста Роршаха, папка с текстами песен и нотами, 128-страничная книга в твердом переплете
Страна производитель
США
Описание
ReLoad — четырежды платиновый седьмой студийный альбом американской метал-группы Metallica, выпущенный первоначально в 1997 году Лимитированный подарочный бокс содержит ремастированный альбом на 180 г двойном виниле, 7-дюймовый picture диск «The Memory Remains», три концертных LP, 15 CD и четыре DVD с неизданными материалами (концерты, черновые миксы, демо-записи и т. д.), карту для скачивания MP3 со всеми аудиофайлами, три пропуска на концерт, постер Gimme Fuel размером 11x17 дюймов, принт Pushead, наклейку, 10 медиаторов для гитары/баса, набор из 13 карточек теста Роршаха, папку с текстами песен и нотами, а также 128-страничную книгу в твердом переплете с ранее не публиковавшимися фотографиями и историями современников. Metallica продолжает выпускать ремастированные переизданния своих старых альбомов; последний из них — получивший четырежды платиновый статус "ReLoad". Продюсером альбома "ReLoad" выступил Боб Рок. Это продолжение пятикратно платинового альбома "Load". В "ReLoad" вошли такие любимые фанатами треки, как "Fuel", "The Memory Remains" и "The Unforgiven II". Ремастеринг альбома выполнил Рубен Коэн в студии Lurssen Mastering под руководством исполнительного продюсера Грега Фидельмана.


Теги товара: Metallica, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...