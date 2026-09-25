Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка
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Описание товара Metallica - Reload (Box) (0602478654008) виниловая пластинка
ReLoad — четырежды платиновый седьмой студийный альбом американской метал-группы Metallica, выпущенный первоначально в 1997 году Лимитированный подарочный бокс содержит ремастированный альбом на 180 г двойном виниле, 7-дюймовый picture диск «The Memory Remains», три концертных LP, 15 CD и четыре DVD с неизданными материалами (концерты, черновые миксы, демо-записи и т. д.), карту для скачивания MP3 со всеми аудиофайлами, три пропуска на концерт, постер Gimme Fuel размером 11x17 дюймов, принт Pushead, наклейку, 10 медиаторов для гитары/баса, набор из 13 карточек теста Роршаха, папку с текстами песен и нотами, а также 128-страничную книгу в твердом переплете с ранее не публиковавшимися фотографиями и историями современников. Metallica продолжает выпускать ремастированные переизданния своих старых альбомов; последний из них — получивший четырежды платиновый статус "ReLoad". Продюсером альбома "ReLoad" выступил Боб Рок. Это продолжение пятикратно платинового альбома "Load". В "ReLoad" вошли такие любимые фанатами треки, как "Fuel", "The Memory Remains" и "The Unforgiven II". Ремастеринг альбома выполнил Рубен Коэн в студии Lurssen Mastering под руководством исполнительного продюсера Грега Фидельмана.
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Теги товара: Metallica, Limited Edition
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Теги товара: Metallica, Limited Edition
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