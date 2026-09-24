Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка
Fran?oise Hardy Complete Vogue 1962-1967: The Definitive Limited Edition Legacy Edition 217 аудиотреков, все ремастированы в 2025 году в Translab Studios с использованием лучших доступных архивных источников 10 живых треков, в основном записанных в Олимпии между 1963 и 1967 годами, восстановленных, микшированных в стерео для этого издания и доступных впервые. 106 треков доступны впервые на виниле с момента их первого выпуска в 60-х годах. 21 редкий, неизданный трек и альтернативные версии 58 (будет подтверждено) телевизионных выступлений, впервые изданных на DVD 24-страничный буклет формата 30x30 с редкими фотографиями Ж. М. Перье, неопубликованный текст Кристофа Конте (на французском и английском языках) Жесткий бокс-сет / ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 1-й альбом «Tous les gar?ons et les filles» (1LP - 18 треков) Изображение, содержащее человеческое лицо, одежду, текст, мультфильм Контент, созданный искусственным интеллектом, может быть некорректным.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 37 260 руб.9315 руб. в СплитKing Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (co...
-
В наличииЦена 37 370 руб.9343 руб. в СплитOST (Game) - Diablo II: Resurrected (Matt Uelmen) (Box) (coloure...
-
В наличииЦена 37 720 руб.9430 руб. в СплитMetallica, Metallica (0602508507076) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 38 420 руб.9605 руб. в СплитEric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0...
-
В наличииЦена 38 420 руб.9605 руб. в СплитThe Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465...
-
В наличииЦена 39 230 руб.9808 руб. в СплитNina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) ...
-
В наличииЦена 40 740 руб.10185 руб. в СплитRush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 40 740 руб.10185 руб. в СплитBob Marley - The Complete Island Recordings (Box) (0600753602515...
-
В наличииЦена 40 740 руб.10185 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogu...
-
В наличииЦена 40 850 руб.10213 руб. в СплитMark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469...
-
В наличииЦена 44 220 руб.11055 руб. в СплитJ.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) винилов...
-
В наличииЦена 44 220 руб.11055 руб. в СплитBlack Sabbath - Hand Of Doom 1970-1978 (Box) (picture) (40505389...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Отзывы о товаре Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка