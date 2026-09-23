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J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка

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J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка - фото 1
J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка - фото 2
J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка - фото 3
J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка - фото 1
  • J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка - фото 2
  • J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка - фото 3
  • J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 980 руб. 
Начислим 1398 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642853
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка
44 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка

Набор из 9 дисков, выпущенных на цветном виниле. Содержание: Call Me The Breeze, Call The Doctor, Dont Go To Strangers, Woman I Love, Magnolia, Clyde, Crazy Mama, Nowhere To Run, After Midnight, River Runs Deep, Bringing It Back, Crying Eyes, Lies, Everything Will Be Alright, Ill Kiss The World Goodbye, Changes, Right Down Here, If Youre Ever In Oklahoma, Ridin Home, Going Down, Soulin, Playing In The Street, Mo Jo, Louisiana Women, Crying, Ill Be There (If You Ever Want Me), Starbound, Rock And Roll Records, The Old Man And Me, Everlovin Woman, Cajun Moon, Id Like To Love You Baby, Anyway The Wind Blows, Precious Memories, Okie, I Got The Same Old Blues, Hey Baby, Travelin Light, You Got Something, Ride Me High, Hold On, Cocaine, Im A Gypsy Man, The Woman That Got Away, Super Blue, Let Me Do It To You, Cherry, You Got Me On So Bad, Thirteen Days, Boilin Pot, Ill Make Love To You Anytime, Dont Cry Sister, Too Much For Me, Sensitive Kind, Friday, Lou-Easy-Ann, Lets Go To Tahiti, Katy Kool Lady, Fate For A Fool, Mona, Carry On, Deep Dark Dungeon, Wish I Had Not Said That, Pack My Jack, If You Leave Her, Mama Dont, Runaround, What Do You Expect, Love Has Been Gone, Cloudy Day, City Girls, Devil In Disguise, One Step Ahead Of The Blues, You Keep Me Hangin On, Downtown L.A., Cant Live Here, Grasshopper, Drifters Wife, Dont Wait, A Thing Going On, Nobody But You, Mississippi River, Does Your Mama Like To Reggae, Dr. Jive, Money Talks, Losers, Hard Times, Reality, Takin Care Of Business, People Lie, Unemployment, Trouble In The City, Teardrops In MY Tequila, Livin Here Too

Отзывы о товаре J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Набор из 9 дисков, выпущенных на цветном виниле. Содержание: Call Me The Breeze, Call The Doctor, Dont Go To Strangers, Woman I Love, Magnolia, Clyde, Crazy Mama, Nowhere To Run, After Midnight, River Runs Deep, Bringing It Back, Crying Eyes, Lies, Everything Will Be Alright, Ill Kiss The World Goodbye, Changes, Right Down Here, If Youre Ever In Oklahoma, Ridin Home, Going Down, Soulin, Playing In The Street, Mo Jo, Louisiana Women, Crying, Ill Be There (If You Ever Want Me), Starbound, Rock And Roll Records, The Old Man And Me, Everlovin Woman, Cajun Moon, Id Like To Love You Baby, Anyway The Wind Blows, Precious Memories, Okie, I Got The Same Old Blues, Hey Baby, Travelin Light, You Got Something, Ride Me High, Hold On, Cocaine, Im A Gypsy Man, The Woman That Got Away, Super Blue, Let Me Do It To You, Cherry, You Got Me On So Bad, Thirteen Days, Boilin Pot, Ill Make Love To You Anytime, Dont Cry Sister, Too Much For Me, Sensitive Kind, Friday, Lou-Easy-Ann, Lets Go To Tahiti, Katy Kool Lady, Fate For A Fool, Mona, Carry On, Deep Dark Dungeon, Wish I Had Not Said That, Pack My Jack, If You Leave Her, Mama Dont, Runaround, What Do You Expect, Love Has Been Gone, Cloudy Day, City Girls, Devil In Disguise, One Step Ahead Of The Blues, You Keep Me Hangin On, Downtown L.A., Cant Live Here, Grasshopper, Drifters Wife, Dont Wait, A Thing Going On, Nobody But You, Mississippi River, Does Your Mama Like To Reggae, Dr. Jive, Money Talks, Losers, Hard Times, Reality, Takin Care Of Business, People Lie, Unemployment, Trouble In The City, Teardrops In MY Tequila, Livin Here Too
Самовывоз
Доставка
Отзывы


J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка - стоимость товара 44980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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