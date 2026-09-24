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The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка

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The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 13
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 14
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 15
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 16
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 17
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 18
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 19
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 20
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 21
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 22
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 23
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 24
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 25
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 26
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 27
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 28
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 29
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 30
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 31
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 32
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 33
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 34
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 35
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 36
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 37
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 38
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 39
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 40
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 41
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 42
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 43
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 44
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 45
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 46
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 47
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 48
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 49
The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1964 US Albums In Mono
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 13
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 14
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 15
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 16
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 17
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 18
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 19
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 20
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 21
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 22
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 23
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 24
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 25
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 26
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 27
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 28
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 29
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 30
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 31
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 32
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 33
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 34
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 35
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 36
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 37
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 38
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 39
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 40
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 41
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 42
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 43
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 44
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 45
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 46
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 47
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 48
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 49
  • The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 420 руб. 
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В наличии
Код товара: 695717
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The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка
38 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465717464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1964 US Albums In Mono
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка

1964 год был годом, в котором битломания взорвалась в США, с беспрецедентной серией альбомов и синглов, которые возглавили чарты и были проданы миллионными тиражами. В ознаменование знаменательного года семь альбомов Beatles собраны в новый впечатляющий бокс-сет из 8 виниловых пластинок. "Meet The Beatles!"; "The Beatles' Second Album"; "A Hard Day's Night (Original Motion Picture Sound Track)"; "Something New"; "The Beatles' Story (2LP)"; "Beatles '65"; и "The Early Beatles" - все они имеют оригинальные обложки и новые четырехстраничные вставки с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с постоянной ссылкой на виниловые первые тиражи, чтобы гарантировать верность оригинальному релизу. Альбом «The Beatles' Story» доступен исключительно в составе бокс-сета.



Теги товара: The Beatles

Отзывы о товаре The Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465717464) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465717464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
1964 US Albums In Mono
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Франция
Описание
1964 год был годом, в котором битломания взорвалась в США, с беспрецедентной серией альбомов и синглов, которые возглавили чарты и были проданы миллионными тиражами. В ознаменование знаменательного года семь альбомов Beatles собраны в новый впечатляющий бокс-сет из 8 виниловых пластинок. "Meet The Beatles!"; "The Beatles' Second Album"; "A Hard Day's Night (Original Motion Picture Sound Track)"; "Something New"; "The Beatles' Story (2LP)"; "Beatles '65"; и "The Early Beatles" - все они имеют оригинальные обложки и новые четырехстраничные вставки с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с постоянной ссылкой на виниловые первые тиражи, чтобы гарантировать верность оригинальному релизу. Альбом «The Beatles' Story» доступен исключительно в составе бокс-сета.


Теги товара: The Beatles
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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