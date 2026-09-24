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Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка

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Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 5
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 6
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 7
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 8
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 9
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 10
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 11
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 12
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 13
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 14
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 15
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 16
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 17
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 18
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 19
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 20
Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Four Women: The Nina Simone Complete Recordings 1964 - 1967
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 5
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 6
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 7
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 8
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 9
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 10
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 11
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 12
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 13
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 14
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 15
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 16
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 17
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 18
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 19
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 20
  • Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 230 руб. 
Начислим 1108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699281
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Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка
39 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455708984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Four Women: The Nina Simone Complete Recordings 1964 - 1967
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
I Loves You, Porgy, Plain Gold Ring, Pirate Jenny, Old Jim Crow, Dont Smoke In Bed, The Last Rose Of Summer, A Monster, I Put A Spell On You, Go Limp, Mississippi Goddam, Dont Let Me Be Misunderstood, Night Song, The Laziest Gal In Town, Something Wonderful, Dont Take All Night, Nobody, I Am Blessed, Of This Im Sure, See-Line Woman, Our Love (Will See Us Through), How Can Ix, Tomorrow Is My Turn, Ne Me Quitte Pas, Marriage Is For Old Folks, July Tree, Gimme Some, Feeling Good, One September Day,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Loves You, Porgy, Plain Gold Ring, Pirate Jenny, Old Jim Crow, Dont Smoke In Bed, The Last Rose Of Summer, A Monster, I Put A Spell On You, Go Limp, Mississippi Goddam, Dont Let Me Be Misunderstood, Night Song, The Laziest Gal In Town, Something Wonderful, Dont Take All Night, Nobody, I Am Blessed, Of This Im Sure, See-Line Woman, Our Love (Will See Us Through), How Can Ix, Tomorrow Is My Turn, Ne Me Quitte Pas, Marriage Is For Old Folks, July Tree, Gimme Some, Feeling Good, One September Day, Blues On Purpose, Beautiful Land, Youve Got To Learn, Take Care Of Business, Be My Husband, Nobody Knows You When Youre Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Dont Blow, Aint No Use, Strange Fruit, Sinnerman, Mood Indigo, The Other Woman, Love Me Or Leave Me, Dont Explain, Little Girl Blue, Chauffeur, For Myself, The Ballad Of Hollis Brown, This Years Kisses, Images, Nearer Blessed Lord, I Love Your Lovin Ways, Four Women, What More Can I Say, Lilac Wine, Thats All I Ask, Break Down And Let It All Out, Why Keep On Breaking My Heart, Wild Is The Wind, Black Is The Color Of My True Loves Hair, If I Should Lose You, Either Way I Lose, Dont You Pay Them No Mind, Im Gonna Leave You, Brown Eyed Handsome Man, Keeper Of The Flame, The Gal From Joes, Take Me To The Water, Im Going Back Home, I Hold No Grudge, Come Ye, He Aint Comin Home No More, Work Song, I Love My Baby

Отзывы о товаре Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455708984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Four Women: The Nina Simone Complete Recordings 1964 - 1967
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
I Loves You, Porgy, Plain Gold Ring, Pirate Jenny, Old Jim Crow, Dont Smoke In Bed, The Last Rose Of Summer, A Monster, I Put A Spell On You, Go Limp, Mississippi Goddam, Dont Let Me Be Misunderstood, Night Song, The Laziest Gal In Town, Something Wonderful, Dont Take All Night, Nobody, I Am Blessed, Of This Im Sure, See-Line Woman, Our Love (Will See Us Through), How Can Ix, Tomorrow Is My Turn, Ne Me Quitte Pas, Marriage Is For Old Folks, July Tree, Gimme Some, Feeling Good, One September Day,
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Loves You, Porgy, Plain Gold Ring, Pirate Jenny, Old Jim Crow, Dont Smoke In Bed, The Last Rose Of Summer, A Monster, I Put A Spell On You, Go Limp, Mississippi Goddam, Dont Let Me Be Misunderstood, Night Song, The Laziest Gal In Town, Something Wonderful, Dont Take All Night, Nobody, I Am Blessed, Of This Im Sure, See-Line Woman, Our Love (Will See Us Through), How Can Ix, Tomorrow Is My Turn, Ne Me Quitte Pas, Marriage Is For Old Folks, July Tree, Gimme Some, Feeling Good, One September Day, Blues On Purpose, Beautiful Land, Youve Got To Learn, Take Care Of Business, Be My Husband, Nobody Knows You When Youre Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Dont Blow, Aint No Use, Strange Fruit, Sinnerman, Mood Indigo, The Other Woman, Love Me Or Leave Me, Dont Explain, Little Girl Blue, Chauffeur, For Myself, The Ballad Of Hollis Brown, This Years Kisses, Images, Nearer Blessed Lord, I Love Your Lovin Ways, Four Women, What More Can I Say, Lilac Wine, Thats All I Ask, Break Down And Let It All Out, Why Keep On Breaking My Heart, Wild Is The Wind, Black Is The Color Of My True Loves Hair, If I Should Lose You, Either Way I Lose, Dont You Pay Them No Mind, Im Gonna Leave You, Brown Eyed Handsome Man, Keeper Of The Flame, The Gal From Joes, Take Me To The Water, Im Going Back Home, I Hold No Grudge, Come Ye, He Aint Comin Home No More, Work Song, I Love My Baby
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Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка - стоимость товара 39230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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