David Bowie - I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Bowie - I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка
Дэвид Боуи 6. «I Can't Give Everything Away» (2002–2016) — шестой из серии бокс-сетов, охватывающих карьеру Боуи с 1969 года. Этот виниловый бокс-сет из восемнадцати пластинок назван в честь заключительного трека с альбома ? (BLACKSTAR), последнего студийного альбома Боуи. В бокс-сеты включены новые ремастированные версии (кроме ? и No Plan), созданные при участии сопродюсера Дэвида Тони Висконти. Эксклюзивными для каждого из бокс-сетов являются Montreux Jazz Festival и Re:Call 6. Первый был записан 18 июля 2002 года на престижном Montreux Jazz Festival и среди 31 трека включает в себя полноценную запись выступления, за исключением одной песни с одного из самых почитаемых альбомов Боуи, Low. Re:Call 6 включает 41 песню, не вошедшую в альбом, альтернативные версии, би-сайды и саундтреки, включая треки, ранее не издававшиеся на виниле. В прилагаемой книге объемом 84 страницы представлены ранее не публиковавшиеся заметки, рисунки и рукописные тексты песен Боуи, фотографии Сукиты (сделавшего снимок для обложки альбома), Джимми Кинга, Фрэнка В. Окенфелса 3, Маркуса Клинко, Марка «Бламмо» Адамса и других, а также памятные вещи, технические заметки об альбомах от сопродюсера Тони Висконти и заметки по оформлению от Джонатана Барнбрука.
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