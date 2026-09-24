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David Bowie - I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка

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David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 7
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 8
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 9
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 10
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 11
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 12
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 13
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 14
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 15
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 16
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 17
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 18
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 19
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 20
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 21
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 22
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 23
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 24
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 25
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 26
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 27
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 28
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 29
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 30
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 31
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 32
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 33
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 34
David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016)
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 7
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 8
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 9
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 10
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 11
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 12
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 13
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 14
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 15
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 16
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 17
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 18
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 19
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 20
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 21
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 22
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 23
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 24
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 25
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 26
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 27
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 28
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 29
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 30
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 31
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 32
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 33
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 34
  • David Bowie - I Can&#039;T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 340 руб. 
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В наличии
Код товара: 722010
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David Bowie - I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка
52 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
18 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732395832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016)
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sunday, Cactus, Slip Away, Slow Burn, Afraid, I've Been Waiting For You, I Would Be Your Slave, I Took A Trip On A Gemini Spaceship, 5:15 The Angels Have Gone, Everyone Says 'Hi', A Better Future, Heathen (The Rays), Sunday, Life On Mars?, Ashes To Ashes, Cactus, Slip Away, China Girl, Starman, I Would Be Your Slave, I've Been Waiting For You, Stay, Changes, Fashion, Fame, I'm Afraid Of Americans, 5:15 The Angels Have Gone, "Heroes", Heathen (The Rays), Everyone Says "Hi", Hallo Spaceboy, Let's
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка

Дэвид Боуи 6. «I Can't Give Everything Away» (2002–2016) — шестой из серии бокс-сетов, охватывающих карьеру Боуи с 1969 года. Этот виниловый бокс-сет из восемнадцати пластинок назван в честь заключительного трека с альбома ? (BLACKSTAR), последнего студийного альбома Боуи. В бокс-сеты включены новые ремастированные версии (кроме ? и No Plan), созданные при участии сопродюсера Дэвида Тони Висконти. Эксклюзивными для каждого из бокс-сетов являются Montreux Jazz Festival и Re:Call 6. Первый был записан 18 июля 2002 года на престижном Montreux Jazz Festival и среди 31 трека включает в себя полноценную запись выступления, за исключением одной песни с одного из самых почитаемых альбомов Боуи, Low. Re:Call 6 включает 41 песню, не вошедшую в альбом, альтернативные версии, би-сайды и саундтреки, включая треки, ранее не издававшиеся на виниле. В прилагаемой книге объемом 84 страницы представлены ранее не публиковавшиеся заметки, рисунки и рукописные тексты песен Боуи, фотографии Сукиты (сделавшего снимок для обложки альбома), Джимми Кинга, Фрэнка В. Окенфелса 3, Маркуса Клинко, Марка «Бламмо» Адамса и других, а также памятные вещи, технические заметки об альбомах от сопродюсера Тони Висконти и заметки по оформлению от Джонатана Барнбрука.

Отзывы о товаре David Bowie - I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
18 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732395832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016)
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sunday, Cactus, Slip Away, Slow Burn, Afraid, I've Been Waiting For You, I Would Be Your Slave, I Took A Trip On A Gemini Spaceship, 5:15 The Angels Have Gone, Everyone Says 'Hi', A Better Future, Heathen (The Rays), Sunday, Life On Mars?, Ashes To Ashes, Cactus, Slip Away, China Girl, Starman, I Would Be Your Slave, I've Been Waiting For You, Stay, Changes, Fashion, Fame, I'm Afraid Of Americans, 5:15 The Angels Have Gone, "Heroes", Heathen (The Rays), Everyone Says "Hi", Hallo Spaceboy, Let's
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дэвид Боуи 6. «I Can't Give Everything Away» (2002–2016) — шестой из серии бокс-сетов, охватывающих карьеру Боуи с 1969 года. Этот виниловый бокс-сет из восемнадцати пластинок назван в честь заключительного трека с альбома ? (BLACKSTAR), последнего студийного альбома Боуи. В бокс-сеты включены новые ремастированные версии (кроме ? и No Plan), созданные при участии сопродюсера Дэвида Тони Висконти. Эксклюзивными для каждого из бокс-сетов являются Montreux Jazz Festival и Re:Call 6. Первый был записан 18 июля 2002 года на престижном Montreux Jazz Festival и среди 31 трека включает в себя полноценную запись выступления, за исключением одной песни с одного из самых почитаемых альбомов Боуи, Low. Re:Call 6 включает 41 песню, не вошедшую в альбом, альтернативные версии, би-сайды и саундтреки, включая треки, ранее не издававшиеся на виниле. В прилагаемой книге объемом 84 страницы представлены ранее не публиковавшиеся заметки, рисунки и рукописные тексты песен Боуи, фотографии Сукиты (сделавшего снимок для обложки альбома), Джимми Кинга, Фрэнка В. Окенфелса 3, Маркуса Клинко, Марка «Бламмо» Адамса и других, а также памятные вещи, технические заметки об альбомах от сопродюсера Тони Висконти и заметки по оформлению от Джонатана Барнбрука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (5021732395832) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 52340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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