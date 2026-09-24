Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (Box) (0711297398557) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moon Redux
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
черный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 220 руб.
В наличии
Код товара: 706959
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44 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297398557]
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moon Redux
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Speak To Me, Breathe, On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Money, Us And Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Untitled, Speak To Me, Breathe, On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Us And Them, Money, Time, Speak To Me / Breathe, Us And Them
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (Box) (0711297398557) виниловая пластинка
В 2023 году Роджер Уотерс выпустил авторское переосмысление легендарного альбома Pink Floyd. Теперь выходит суперделюксовый бокс-сет The Dark Side Of The Moon Redux, включающий в том числе специальные живые версии культовых песен с выступлений Роджера Уотерса в London Palladium 8 и 9 октября 2023 года. По словам Роджера Уотерса, The Dark Side Of The Moon Redux ни в коем случае не является заменой или даже улучшением легендарного. альбома Pink Floyd. Мне нравятся оригинальные записи и то, что на них сыграли Ник, Рик и Дэйв. Перезапись, как мне кажется, более отражает концепцию альбома. Это новая интерпретация.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297398557]
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Dark Side Of The Moon Redux
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Speak To Me, Breathe, On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Money, Us And Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Untitled, Speak To Me, Breathe, On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Us And Them, Money, Time, Speak To Me / Breathe, Us And Them
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
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Цвет винила
черный, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
Великобритания
В 2023 году Роджер Уотерс выпустил авторское переосмысление легендарного альбома Pink Floyd. Теперь выходит суперделюксовый бокс-сет The Dark Side Of The Moon Redux, включающий в том числе специальные живые версии культовых песен с выступлений Роджера Уотерса в London Palladium 8 и 9 октября 2023 года. По словам Роджера Уотерса, The Dark Side Of The Moon Redux ни в коем случае не является заменой или даже улучшением легендарного. альбома Pink Floyd. Мне нравятся оригинальные записи и то, что на них сыграли Ник, Рик и Дэйв. Перезапись, как мне кажется, более отражает концепцию альбома. Это новая интерпретация.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Roger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (Box) (0711297398557) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 44220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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