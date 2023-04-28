Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 440 руб.
В наличии
Код товара: 626640
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41 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602448337795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка
В 40-летнем юбилейном издании Super Deluxe представлены новые иллюстрации Хью Сайма и ремастер 2015 года, впервые изданный на CD. Пластинка записана с половинной скоростью с помощью DMM на 180-граммовом виниле для достижения оптимального качества звучания. Аудиодиск Blu-ray содержит совершенно новые миксы Dolby Atmos и 5.1 surround от Ричарда Чики, 24-битное стерео с частотой 48 кГц и 2 бонусных видео. Также в комплект входят четыре 7-дюймовых сингла, 40-страничная книга, 3 линзы, 5 литографий и двусторонний плакат. ограниченный выпуск.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602448337795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
В 40-летнем юбилейном издании Super Deluxe представлены новые иллюстрации Хью Сайма и ремастер 2015 года, впервые изданный на CD. Пластинка записана с половинной скоростью с помощью DMM на 180-граммовом виниле для достижения оптимального качества звучания. Аудиодиск Blu-ray содержит совершенно новые миксы Dolby Atmos и 5.1 surround от Ричарда Чики, 24-битное стерео с частотой 48 кГц и 2 бонусных видео. Также в комплект входят четыре 7-дюймовых сингла, 40-страничная книга, 3 линзы, 5 литографий и двусторонний плакат. ограниченный выпуск.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка - стоимость товара 41440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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